В Україні різко зміниться погода: чого чекати найближчими днями

З наступного тижня в Україні зміниться погода. Очікується, що до нашої держави прийде циклон.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха сказала, як саме зміниться погода цього тижня.

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До України йде циклон

З 11 березня в Україні почне змінюватися погода. Зокрема, північно-західні повітряні потоки перейдуть у південно-східні. Окрім того, з заходу зайде циклон. Саме його атмосферні фронти принесуть опади.

У понеділок будуть переважно невеликі дощі в західних областях, частково у Вінницькій та Житомирській. У Карпатах можливий дощ зі снігом. Вночі 3 тепла до 3 морозу, а вдень в Україні 2 – 9 градусів.

Саме через хмарність поверхня землі не буде добре прогріватися, тому на високі температурні показники поки що не варто очікувати,

– наголосила Наталія Птуха.

Додала, що у вівторок і середу в південно-західних і західних областях температура буде трохи вищою. Зокрема, від +7 до +15 градусів.

За словами синоптикині, після вівторка та середи опадів в Україні буде менше. Втім, для північних областей є ймовірність утворення невеликого снігового покриву. Зокрема, на Чернігівщині та Сумщині.

Орієнтовний прогноз погоди на 12 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Детальний прогноз погоди на три доби