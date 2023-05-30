Останній день весни умиють грози: прогноз погоди в Україні на 31 травня

30 травня 2023, 14:42
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у середу, 31 травня, на значну територію України принесе переважно суху погоду. У цей час світитиме сонце, яке іноді ховатимуть хмари.

Однак на Сході, а також у деяких південних та західних областях литимуть короткочасні дощі. Ба більше, вони супроводжуватимуться грозами.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Загалом температура повітря у середу в Україні не сильно відрізнятиметься від попереднього дня. Місцями вона змінюватиметься на пару градусів вниз чи вгору, переважно тримаючись відміток вище +20. При цьому синоптики попередили, що в західних (крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської), північних та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.


Пожежна небезпека 31 травня / Карта Укргідрометцентру

На Заході України в останній день весни температура коливатиметься в межа від +20 до +26, при цьому найтепліше буде на Закарпатті. Також в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються грози. Натомість на Львівщині день пройде без істотних опадів.

Щодо Півночі України, то там неістотні опади можна очікувати у Сумській області. Стовпчики термометрів ж протягом дня показуватимуть відмітки +20…+24.

На Півдні держави у порівнянні з попереднім днем буде трішки холодніше. Там українцям варто очікувати від +19 в Запорізькій до +26 в Одеській області. Зазначимо, що грози у цей день на Півдні оминуть лише Одещину та Миколаївщину.

Щодо Сходу України, то там 31 травня буде найхолодніше. Окрім короткочасного дощу з грозою, там протягом дня варто очікувати температуру повітря в межах від +18 до +22.

Погода у найбільших містах України

  • Київ – +22...+24
  • Ужгород – +24...+26
  • Львів – +21...+23
  • Івано-Франківськ – +20...+22
  • Тернопіль – +22...+24
  • Чернівці – +22...+24
  • Хмельницький – +22...+24
  • Луцьк – +22...+24
  • Рівне – +22...+24
  • Житомир – +21...+23
  • Вінниця – +22...+24
  • Одеса – +24..+26
  • Миколаїв – +23...+25
  • Херсон – +23...+25
  • Сімферополь – +20...+22
  • Кропивницький – +23...+25
  • Чернігів – +20...+22
  • Суми – +20...+22
  • Полтава – +22...+24
  • Дніпро – +21...+23
  • Запоріжжя – +19...+21
  • Донецьк – +18...+20
  • Луганськ – +18...+20
  • Харків – +20...+22


Погода в Україні 31 травня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Юлія Якубова