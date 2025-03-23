В Україні оголосили штормове попередження: негода накриє майже всі області

Синоптики попереджають про небезпеку. У більшості областей погіршиться погода.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Дощі в Україні: коли і як довго будуть, чи чекати сильних злив

Штормове попередження на 23 – 24 березня

У неділю, 23 березня, у Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Київській, Вінницькій і Чернівецькій областях посилиться вітер. Пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Штормове попередження на 23 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Уже в понеділок, 24 березня, шквальний вітер буде по майже всій Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття й Луганщини. Пориви 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств,

– наголосили в Укргідрометцентрі.

Радимо прочитати Чи можливі в Україні ураганні вітри

Штормове попередження на 24 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз погоди на три доби