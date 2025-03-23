В Україні оголосили штормове попередження: негода накриє майже всі області
- Оголошено штормове попередження на 23 – 24 березня.
- Негода очікується в більшості областей України.
Синоптики попереджають про небезпеку. У більшості областей погіршиться погода.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Штормове попередження на 23 – 24 березня
У неділю, 23 березня, у Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Київській, Вінницькій і Чернівецькій областях посилиться вітер. Пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Штормове попередження на 23 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
Уже в понеділок, 24 березня, шквальний вітер буде по майже всій Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття й Луганщини. Пориви 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності (жовтий).
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств,
– наголосили в Укргідрометцентрі.
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Штормове попередження на 24 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
Прогноз погоди на три доби
- За прогнозом Укргідрометцентру, 24 – 26 березня в Україні, крім Півдня, будуть дощі, 24 березня на більшій частині території вдень пориви південно-східного вітру 15 – 20 метрів на секунду.
- Вночі +1 – +7 градусів, на Півдні до +9. Удень +11 – +17 градусів.
- 24 березня в більшості областей, 25 березня на Заході й Півночі +7 – +13 градусів.