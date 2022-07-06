В Україні знову оголосили штормове попередження

Негода в Україні залишається актуальною проблемою. Мешканцям більшості областей 7 липня потрібно знову готуватися до грози та шквального вітру.

Тривала спека змусила українців мріяти про дощ. Природа вирішила втілити бажання людей "на повну".

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Знову штормове попередження

У ДСНС повідомили про те, що в Україні знову оголосили про штормове попередження. Негода накриє більшість областей нашої країни.

У західних, північних, більшості центральних областей, місцями на Одещині та Миколаївщині грози, в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей град та шквали 15 – 20 метрів на секунду,

– йдеться у повідомленні.

Яким є прогноз погоди на 7 липня

Синоптики повідомляли, що на Заході небо буде ясним, але вже по обіді його затягне хмарами. Рясних опадів не передбачалося. Температура повітря складе – +22...+24 градуси.

На Сході обіцяли теплішу температуру до +34 градусів. Опадів також не прогнозували, хоче сонце інколи мало ховатися за хмари.

На Півночі хмарна погода буде увесь день, регіон накриє дощами та зливами. Аналогічна ситуація й на Півдні.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Температура повітря складе +23...+25 градусів.

Штормове попередження у Сумах

Сумський гідрометцентр повідомив мешканців області про можливу негоду. Зокрема, в області оголосила жовтий рівень небезпеки.

7 липня в Сумах та області очікуються гроза зі шквалами 15-20 м/с, місцями град та І-й рівень небезпечності – жовтий,

– йдеться у повідомленні.

Загроза ракетних обстрілів

Окрім негоди українців попереджають про ще одну небезпеку, яка нікуди не поділася – ракетні обстріли. Усіх громадян закликають у жодному випадку не ігнорувати сигналу повітряної тривоги та у разі його оголошення негайно йти в укриття.

Ворог дуже підступний та підрий, його ціль – кожен українець, незалежно від віку, статі, місця проживання чи інших характеристик. Росіяни вже довели, що готові вбивати кожного українця.

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