Синоптик попередив українців про зливи та сильний вітер: де й коли зіпсується погода

Погода в Україні знову зіпсується. До кінця серпня багатьма областями прокотися гроза. Також синоптики попереджають про град та шквальний вітер.

Погода до кінця літа буде в Україні вологою. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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Яка буде погода в Україні до кінця літа

За словами синоптика, взаємодія між антициклонами над Волго-Вятськими районами та Південним Уралом, а також областю зниженого атмосферного тиску над Азово-Чорноморським регіоном, Балканами й Кавказом призведе до поширення в Україні повітря субтропічного походження. Надходитиме воно з Середньоазіатських районів.

Зміни виявлятимуться у збільшенні вмісту вологи та нестійкості. Найближчими днями практично по всій території країни очікується дощова та хмарна погода. Місцями опади супроводжуватимуться грозами, випаданням граду й шквалистим посиленням вітру до 15 – 20 метрів на секунду,

– розповів Кібальчич.

Температура повітря у більшості областей буде в межах кліматичної норми, однак місцями стовпчики термометрів підійматимуться на 2 – 4 градуси вище на норму.

Однак в останні дні серпня повітряна маса стане сухішою, а хмарність зменшиться. Через це температура повітря зросте до +30...+35 градусів. Але, за словами синоптика, про рекордну чи аномальну спеку не мовиться.

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В яких областях спостерігають дефіцит опадів

У більшості областей України зволоження ґрунту є достатнім, а місцями навіть надмірним. Однак в окремих районах Півдня України спостерігають значний дефіцит опадів і ґрунтову посуху. Водночас дощів найближчим часом там не прогнозують.