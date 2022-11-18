Навіть зимою нема стільки снігу, – народний синоптик попередив, що на Україну суне завірюха

Снігу в Україні найближчим часом буде ще більше. Все тому, що територію нашої країни накриє холодний циклон з півночі.

Холодний циклон завітає в Україну 18 листопада. Він принесе сильний сніг, а в деякі області – дощ з градом.

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В Україні випаде ще більше снігу

За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, сніг затримається і на вихідні. 19 листопада в Україні будуть потужні снігопади й хуртовини.

20 листопада місцями ще й можлива ожеледиця. Навіть взимку не часто випадає стільки снігу, як може намести в найближчий день,

– розповів Щедрін.

До речі, синоптикиня Наталка Діденко також попередила, що в суботу, 19 листопада, в Україні знову випаде сніг. Водночас мешканцям Сходу та Півдня не пощастить, адже там обіцяють дощі і сильний вітер.

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