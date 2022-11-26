В Україні на вихідних литимуть дощі: де зміниться погода

Погода в Україні на вихідних 26 – 27 листопада буде мокрою. Без парасольки на вулицю краще не виходити, а прогулянки перенести на кілька днів.

Температура повітря в Україні залишається високою й на кілька градусів перевищує кліматичну норму. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

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У найближчі дві доби погодні умови в Україні продовжуватимуть визначатися малорухомим чорноморським циклоном. Очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу у більшості областей. Температура повітря збережеться високою як для цієї пори року, особливо на Лівобережжі країни,

– розповів Кібальчич.

Він додав, що температура повітря буде близькою до норми у західних областях.

Яка буде погода у суботу, 26 листопада

На Заході та Півночі України впродовж дня буде хмарно, з невеликими проясненнями. Падатиме дощ з мокрим снігом, а на дорогах буде ожеледиця і налипання мокрого снігу. Вітер обіцяють змінних напрямків і ледь помітний, а температуру повітря – -1...+4 градусів.

У Центрі також буде похмура погода, а з неба падатиме дощ. Морозів синоптик не прогнозує – стовпчики термометрів покажуть +2...+7 градусів. Також подекуди можливі тумани.

У південних областях України буде волого та тепло, синоптик обіцяє дощ. Температура повітря прогріється до +5...+10 градусів. Вітер буде відчутнішим, аніж в інших регіонах. Зокрема, він рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Сухо буде тільки на Сході України. Невеликий дощ з мокрим снігом місцями можливі тільки на Харківщині. Повітря буде теплим – +3...+8 градусів.

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Прогноз погоди на неділю, 27 листопада

У західних областях сніги затримаються тільки на Прикарпатті та в Карпатах. На дорогах також буде ожеледиця. Температура повітря вночі опуститься до -4...+1 градусів, а вдень – -2...+3 градусів.

На Півночі України буде хмарно та сиро. Впродовж дня падатиме дощ, який згодом перейде у сніг. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах -1...+4 градусів.

У Центрі можливі тумани та опади у першій половині дня. Повітря прогріється до +1…+6 градусів. На Півдні дощі обіцяють у Запорізькій та Херсонській областях. У порівнянні з минулим днем повітря буде холоднішим – +4...+9 градусів.

Дощитиме й на Сході України. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах +1…+6 градусів. Можливий туман.