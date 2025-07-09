Майже 40 градусів: синоптики назвали області України з температурними рекордами

Липень в Україні видався дуже спекотним. В Укргідрометцентрі розповіли про температурні рекорди 9, 10, 11 та 13 липня, серед яких найвищий показник складає +39,4 градуси.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Температурні рекорди в Україні

За даними Укргідрометцентру, температурні рекорди в Україні фіксуються в Кропивницькому, Херсоні, Харкові, Сумах та Полтаві. Синоптики назвали рекордні температури в регіонах:

У Херсоні 9 липня +39,4 градуса, а 13 липня +36,4 градуса.

9 липня +39,4 градуса, а 13 липня +36,4 градуса. У Кропивницькому 9 липня +38 градусів.

9 липня +38 градусів. У Харкові 10 липня +37,4 градуса.

10 липня +37,4 градуса. У Сумах 9 липня +36,6 градуса, 10 липня +36,8 градуса, 11 липня +35,5 градуса.

9 липня +36,6 градуса, 10 липня +36,8 градуса, 11 липня +35,5 градуса. У Полтаві 10 липня +36,2 градуса.

Температурні рекорди / Фото Укргідрометцентру

Нагадаємо, що синоптики попереджали про аномальну спеку, яка накрила Україну 9 липня. Тоді очікували, що на сході, півдні та у більшості центральних областей й надалі пектиме +33…+39 градусів, а на Півночі також переважно спекотно – вдень +30…+34 градуси.