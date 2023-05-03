Прийшла справжня весна: прогноз погоди в Україні на 4 травня

Погода в Україні 4 травня буде теплою. Цього дня синоптики майже не прогнозують опадів.

Однак у деяких областях очікується невеличке похолодання. Максимальна температура повітря вдень становитиме 23 градуси тепла.

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Якою буде погода 4 травня

У західних, північних та Одеській областях місцями буде невеликий короткочасний дощ. На решті території – без опадів. Температура повітря вночі становитиме 4 – 9 градусів тепла, вдень – 15 – 20 градусів.

На сході країни прогнозують до 23 градусів тепла, у західних (крім Закарпатської) та північних областях 12 – 17 градусів.

Вітер буде південно-західний з переходом на північно-східний, 3 – 10 метрів за секунду.

У Києві очікується сонячна та тепла погода. Вночі прогнозують 7 – 9 градусів, а вдень 15 – 17 градусів тепла.

Температура в найбільших містах України

Київ – +15...+17

Ужгород – +18...+20

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +10...+12

Луцьк – +10...+12

Рівне – +10...+12

Житомир – +14...+16

Вінниця – +16...+18

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +18...+20

Сімферополь – +16...+18

Кропивницький – +17...+19

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +14...+16

Суми – +14...+16

Полтава – +16...+18

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +18...+20

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +20...+22

Харків – +20...+22



Погода по Україні 4 травня / карта Укргідрометцентру