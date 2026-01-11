Коли в Україні відступлять морози та прийде потепління: відома дата

В Україну прийшла справжня зима: більшість областей накрили снігопади та сильні морози. Однак уже незабаром температура повітря почне поступово зростати.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Читайте також До 20 градусів морозу та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди в Україні на 11 січня

Коли очікувати потепління?

За прогнозами, орієнтовно до 15 січня мінусова температура утримуватиметься по всій території України як вдень, так і в нічні години.

А от з 17 – 19 січня прогнозуємо послаблення морозів у денну частину доби, а на Півдні та Заході країни навіть можуть бути відлиги, – пояснила Наталія Птуха.

Деякі синоптики також повідомляли про можливі шалені морози до -30 градусів, зокрема в Києві та північно-західних областях, вже в середині січня.

Однак Наталія Птуха зазначила, що наразі, навпаки, ідеться про підвищення температури повітря. У разі можливих змін погоди синоптики оприлюднять відповідні дані додатково.

Як негода вплинула на ситуацію в регіонах?