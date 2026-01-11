Укр Рус
11 січня, 12:09
2

Коли в Україні відступлять морози та прийде потепління: відома дата

Поліна Буянова
Основні тези
  • За прогнозами, мінусова температура в Україні утримуватиметься до 15 січня, а з 17 – 19 січня очікується послаблення морозів.
  • Можливі відлиги на Півдні та Заході країни, однак ситуація може змінитися.

В Україну прийшла справжня зима: більшість областей накрили снігопади та сильні морози. Однак уже незабаром температура повітря почне поступово зростати.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Коли очікувати потепління?

За прогнозами, орієнтовно до 15 січня мінусова температура утримуватиметься по всій території України як вдень, так і в нічні години.

А от з 17 – 19 січня прогнозуємо послаблення морозів у денну частину доби, а на Півдні та Заході країни навіть можуть бути відлиги, – пояснила Наталія Птуха.

Деякі синоптики також повідомляли про можливі шалені морози до -30 градусів, зокрема в Києві та північно-західних областях, вже в середині січня.

Однак Наталія Птуха зазначила, що наразі, навпаки, ідеться про підвищення температури повітря. У разі можливих змін погоди синоптики оприлюднять відповідні дані додатково.

Як негода вплинула на ситуацію в регіонах?

  • На Івано-Франківщині через масштабні снігопади замело частину автошляху Р-24 Татарів – Кам'янець-Подільський. На окремих ділянках висота заметів місцями перевищує зріст дорослої людини.
     

  • У східній частині Харківської області прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледь. На заході області та в Харкові очікується сильний сніг, хуртовина та дощ. У регіоні оголошено І рівень небезпечності – жовтий.
     

  • Фахівці попереджають, що погодні умови можуть неабияк ускладнити роботу критичних підприємств, а також створити проблеми для руху транспорту на дорогах. 