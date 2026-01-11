Коли в Україні відступлять морози та прийде потепління: відома дата
- За прогнозами, мінусова температура в Україні утримуватиметься до 15 січня, а з 17 – 19 січня очікується послаблення морозів.
- Можливі відлиги на Півдні та Заході країни, однак ситуація може змінитися.
В Україну прийшла справжня зима: більшість областей накрили снігопади та сильні морози. Однак уже незабаром температура повітря почне поступово зростати.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Коли очікувати потепління?
За прогнозами, орієнтовно до 15 січня мінусова температура утримуватиметься по всій території України як вдень, так і в нічні години.
А от з 17 – 19 січня прогнозуємо послаблення морозів у денну частину доби, а на Півдні та Заході країни навіть можуть бути відлиги, – пояснила Наталія Птуха.
Деякі синоптики також повідомляли про можливі шалені морози до -30 градусів, зокрема в Києві та північно-західних областях, вже в середині січня.
Однак Наталія Птуха зазначила, що наразі, навпаки, ідеться про підвищення температури повітря. У разі можливих змін погоди синоптики оприлюднять відповідні дані додатково.
Як негода вплинула на ситуацію в регіонах?
На Івано-Франківщині через масштабні снігопади замело частину автошляху Р-24 Татарів – Кам'янець-Подільський. На окремих ділянках висота заметів місцями перевищує зріст дорослої людини.
У східній частині Харківської області прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледь. На заході області та в Харкові очікується сильний сніг, хуртовина та дощ. У регіоні оголошено І рівень небезпечності – жовтий.
Фахівці попереджають, що погодні умови можуть неабияк ускладнити роботу критичних підприємств, а також створити проблеми для руху транспорту на дорогах.