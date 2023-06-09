На Україну сунуть грози та град: якою буде погода 10 червня
Джерело:Укргідрометцентр
У суботу, 10 червня, погода на Заході буде трішки прохолоднішою, ніж у п'ятницю. На вихідних у деяких областях Україні очікуються дощі та грози, а подекуди й град.
10 червня у деяких районах Україні дощитиме. Також у більшості областей буде мінлива хмарність.
Читайте також Ще одна біда: на Херсонщину сунуть грози з градом і шквалами
Якою буде погода в Україні 10 червня
Опади очікуються на Заході та Півночі, а також у Житомирській, Вінницькій, Херсонській й Запорізькій областях та у Криму. Там пройдуть короткочасні (а на Заході й Півдні – значні) дощі та грози. У південних районах може бути град. Через це Укргідрометцентр попереджає про I (жовтий) рівень небезпеки. В інших регіонах – без опадів.
Де оголошена небезпека через негоду / Скриншот з Укргідрометцентру
На погоду впливатиме атмосферний фронт з Півночі та локальний циклон над Чорним морем. Тож температура повітря дещо зміниться. Вночі по всій території України вона опуститься до +14...+18. А вдень стовпчики термометрів показуватимуть від + 23 до + 28.
А у Центрі, на Миколаївщині та в Одеській області потеплішає аж до +30. На Заході та у Криму буде від +19 до +24. На високогір'ї Карпат нічна температура становитиме +8...+13. А вдень там потеплішає до +14...+19.
Вітер очікується східний та північно-східний зі швидкістю 7 – 12 метри за секунду. На Заході пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Температура у містах України
- Київ – +25...+27
- Ужгород – +22...+24
- Львів – +20...+22
- Івано-Франківськ – +21...+23
- Тернопіль – +24...+26
- Чернівці – +24...+26
- Хмельницький – +25...+27
- Луцьк – +19...+21
- Рівне – +21...+23
- Житомир – +23...+25
- Вінниця – +26...+28
- Одеса – +25...+27
- Миколаїв – +27...+29
- Херсон – +24...+26
- Сімферополь – +21...+23
- Черкаси – +26...+28
- Чернігів – +24...+26
- Суми – +24...+26
- Полтава – +26...+28
- Дніпро – +27...+29
- Запоріжжя – +24...+26
- Донецьк – +26...+28
- Луганськ – +27...+29
- Харків – +26...+28