На Україну сунуть грози та град: якою буде погода 10 червня

У суботу, 10 червня, погода на Заході буде трішки прохолоднішою, ніж у п'ятницю. На вихідних у деяких областях Україні очікуються дощі та грози, а подекуди й град.

10 червня у деяких районах Україні дощитиме. Також у більшості областей буде мінлива хмарність.

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Якою буде погода в Україні 10 червня

Опади очікуються на Заході та Півночі, а також у Житомирській, Вінницькій, Херсонській й Запорізькій областях та у Криму. Там пройдуть короткочасні (а на Заході й Півдні – значні) дощі та грози. У південних районах може бути град. Через це Укргідрометцентр попереджає про I (жовтий) рівень небезпеки. В інших регіонах – без опадів.



Де оголошена небезпека через негоду / Скриншот з Укргідрометцентру

На погоду впливатиме атмосферний фронт з Півночі та локальний циклон над Чорним морем. Тож температура повітря дещо зміниться. Вночі по всій території України вона опуститься до +14...+18. А вдень стовпчики термометрів показуватимуть від + 23 до + 28.

А у Центрі, на Миколаївщині та в Одеській області потеплішає аж до +30. На Заході та у Криму буде від +19 до +24. На високогір'ї Карпат нічна температура становитиме +8...+13. А вдень там потеплішає до +14...+19.

Вітер очікується східний та північно-східний зі швидкістю 7 – 12 метри за секунду. На Заході пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Температура у містах України

Київ – +25...+27

Ужгород – +22...+24

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +19...+21

Рівне – +21...+23

Житомир – +23...+25

Вінниця – +26...+28

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +21...+23

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +24...+26

Суми – +24...+26

Полтава – +26...+28

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +27...+29

Харків – +26...+28



Прогноз погоди на 10 червня / Скриншот з Укргідрометцентру