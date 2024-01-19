Ожеледиця, сніг та похолодання: прогноз погоди на 20 січня

19 січня 2024, 14:41
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні в суботу, 20 січня, буде хмарною з проясненнями. У більшості областей України повідомили про ожеледицю на дорогах.

Саме через це майже на всій території України оголосили про I рівень небезпечності, тобто жовтий. Подекуди також сніжитиме. 

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Яка погода в регіонах України

Мокрий сніг та дощ, подекуди з налипанням мокрого снігу та ожеледдю прогнозують на Півдні, Сході, а також у Дніпропетровській області. Температура повітря вночі та вдень становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла, в Криму – 2 – 7 градусів тепла.

На решті території вночі помірний, на Заході країни – місцями невеликий сніг, вдень істотних опадів не буде. Вночі буде 3 – 8 морозу, у Карпатах 10 – 15 градусів, вдень 0 – 5 градусів морозу.

На дорогах країни, крім Криму та Приазов'я, ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7 – 12 метрів за секунду,
– попередили синоптики.

Через ожеледицю майже на всій території України оголосили про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.


В більшості областей України оголосили про ожеледицю / Карта Укргідрометцентру

У Київській області буде хмарно з проясненнями. Ввечері 19 січня та протягом доби 20 січня на дорогах ожеледиця – 1 рівень небезпечності, тобто жовтий. 

Вночі сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду,
– розповіли синоптики. 

Температура повітря вночі буде 3 – 8 градусів морозу, вдень 0 – 5. У столиці вночі буде 4 – 6 градусів морозу, вдень 1 – 3 градуси морозу.

Яка погода в містах України

  • Київ – -3…-1
  • Ужгород – -1...+1
  • Львів – -3...-1
  • Івано-Франківськ – -3...-1
  • Тернопіль – -3...-1
  • Чернівці – -3...-1
  • Хмельницький – -3...-1
  • Луцьк – 0…-2
  • Рівне – 0…-2
  • Житомир – -3…-1
  • Вінниця – -3..-1
  • Одеса – -1...+1
  • Миколаїв – -1...+1
  • Херсон – 0...+2
  • Сімферополь – +4...+6
  • Кропивницький – 0...-2
  • Черкаси – -3...-1
  • Чернігів – -5...-3
  • Суми – -4...-2
  • Полтава – -3...-1
  • Дніпро – -1...+1
  • Запоріжжя – +1...+3
  • Донецьк – 0...+2
  • Луганськ – +1...+3
  • Харків – -1…+1

Прогноз погоди на 20 січня / Карта Укргідрометцентру

 

Автор: Діана Квасневська