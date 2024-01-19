Ожеледиця, сніг та похолодання: прогноз погоди на 20 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в суботу, 20 січня, буде хмарною з проясненнями. У більшості областей України повідомили про ожеледицю на дорогах.
Саме через це майже на всій території України оголосили про I рівень небезпечності, тобто жовтий. Подекуди також сніжитиме.
Дивіться також Коли знову посиляться морози: дата вже відома
Яка погода в регіонах України
Мокрий сніг та дощ, подекуди з налипанням мокрого снігу та ожеледдю прогнозують на Півдні, Сході, а також у Дніпропетровській області. Температура повітря вночі та вдень становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла, в Криму – 2 – 7 градусів тепла.
На решті території вночі помірний, на Заході країни – місцями невеликий сніг, вдень істотних опадів не буде. Вночі буде 3 – 8 морозу, у Карпатах 10 – 15 градусів, вдень 0 – 5 градусів морозу.
На дорогах країни, крім Криму та Приазов'я, ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7 – 12 метрів за секунду,
– попередили синоптики.
Через ожеледицю майже на всій території України оголосили про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.
В більшості областей України оголосили про ожеледицю / Карта Укргідрометцентру
У Київській області буде хмарно з проясненнями. Ввечері 19 січня та протягом доби 20 січня на дорогах ожеледиця – 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.
Вночі сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду,
– розповіли синоптики.
Температура повітря вночі буде 3 – 8 градусів морозу, вдень 0 – 5. У столиці вночі буде 4 – 6 градусів морозу, вдень 1 – 3 градуси морозу.
Яка погода в містах України
- Київ – -3…-1
- Ужгород – -1...+1
- Львів – -3...-1
- Івано-Франківськ – -3...-1
- Тернопіль – -3...-1
- Чернівці – -3...-1
- Хмельницький – -3...-1
- Луцьк – 0…-2
- Рівне – 0…-2
- Житомир – -3…-1
- Вінниця – -3..-1
- Одеса – -1...+1
- Миколаїв – -1...+1
- Херсон – 0...+2
- Сімферополь – +4...+6
- Кропивницький – 0...-2
- Черкаси – -3...-1
- Чернігів – -5...-3
- Суми – -4...-2
- Полтава – -3...-1
- Дніпро – -1...+1
- Запоріжжя – +1...+3
- Донецьк – 0...+2
- Луганськ – +1...+3
- Харків – -1…+1
Прогноз погоди на 20 січня / Карта Укргідрометцентру