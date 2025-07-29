Впродовж тижня, до 3 серпня, в Україні утримуватимуться досить контрастні температурні показники. Погода буде схожою на ту, яка панувала у країні впродовж усього липня.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла в ефірі телемарафону детальніше, якими будуть погодні умови найближчими днями, передає 24 Канал.

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Якою буде погода до 3 серпня?

У західних областях у липні панувала більш мінлива погода з атмосферними фронтами, дощами і грозами. Натомість південний схід увесь цей час потерпав від високих значень температури і посухи.

Найближчим часом ця нестійка погода з атмосферними фронтами буде продовжуватися переважно по західних областях.

До них додадуться деякі північні та центральні області. Там очікуватимуть короткочасні дощі, також можуть бути грози, подекуди град та шквалисте посилення вітру.

Особливо на попередження треба звертати увагу, бо кожен регіональний центр слідкує, цілодобово моніторить. Тож з кожним проявом цих атмосферних фронтів буде уточнюватися, де саме будемо очікувати ці небезпечні явища,

– наголосила синоптикиня.

Натомість на південному сході погода залишатиметься спекотною.

29 – 30 липня там буде ще сильна спека до 35 – 38 градусів (особливо у південних областях). А з 31 липня температурний фон трохи може вирівнятися, адже якраз тоді атмосферні фронти поступово втрачатимуть силу.

Дещо підвищиться атмосферний тиск, вже буде менше опадів. Вони ще залишаться локально по деяких північних та центральних областях. На решті території буде більш спокійна ситуація,

– каже вона.

Водночас точково також можливі опади на півдні, але вони будуть не такої ефективності, яка потрібна для цих регіонів.

Починаючи з серпня температурні показники дещо вирівняються: трохи підвищаться у західних областях – у межах 22 – 27 градусів вдень, у більшості інших буде у межах 27 – 32, а у південних – 29 – 34.

Поки що без сильної спеки, але вона може повернутися. Особливо у перспективі це очікує саме південь України.