Спека до +31, але низку областей накриють зливи та грози: якою буде погода цього тижня

Температури в Україні впродовж наступного тижня зростуть, але через вплив зниженого атмосферного тиску погода залишатиметься нестійкою У різних регіонах можливі сильні дощі, грози, град, а також шквали.

Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteorog.

Яка погода буде цього тижня?

У понеділок, 18 травня, у центральних, південних і північно-західних областях випаде дощ, можливі грози та шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Вночі температура повітря +10…+16 градусів, удень буде +20…+25 градусів, у північно-західних областях та Карпатах +15…+20 градусів.

У вівторок, 19 травня, будуть короткочасні грозові дощі, на Лівобережжі прогнозують зливи, град та шквали. Температура повітря вночі становитиме +8...+13 градусів, удень на Лівобережжі буде +26...+31 градусів, на Правобережжі +20...+25 градусів.

У середу, 20 травня, дощі випадуть у більшості областей, можливі зливи та сильні шквали. Вночі температура повітря буде +13…+18 градусів, удень +25…+30 градусів, у західних областях вночі очікується +8…+13 градусів, удень лише +19…+24 градусів.

У четвер, 21 травня, у більшості областей прогнозують короткочасні дощі з грозами, водночас у центральних, північних та південних регіонах можливі град та шквали зі швидкістю від 17 до 22 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13…+18 градусів, удень буде +25…+30 градусів. У західних регіонах уночі прогнозують +8…+13 градусів, вдень передбачають +19…+24 градусів.

У п'ятницю, 22 травня, випадуть дощі, подекуди можливі зливи з грозою, а також град і шквали. Температура повітря вночі буде +13…+18 градусів, удень +24…+29 градусів, у західній частині – вночі +8…+13 градусів, удень +19…+24 градусів.

Що буде з погодою на вихідних?

У суботу, 23 травня, у Криму, східних та південно-східних областях будуть грозові дощі. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+14 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +21…+26 градусів.

У неділю, 24 травня, в Україні здебільшого переважатиме стійка та малохмарна погода. Шквалів також не очікується. Температура повітря вночі становитиме +8...+13 градусів, удень прогнозують +22...+27 градусів.

Якої погоди чекати в Україні?

Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт раніше повідомляв, що суттєвого покращення погоди цього тижня поки не прогнозують, оскільки у багатьох регіонах і надалі можливі короткочасні дощі у супроводі грози.

Ще впродовж найближчого часу в Україні очікується досить мінлива погода. Після переважно сухих умов у низці регіонів країни вкотре прогнозують опади у вигляді короткочасних дощів. До них також доєднаються грози.

Через поточний перехід атмосфери до літнього режиму по території України буде нестійка погода. Також на умови здебільшого впливатиме надходження циклонів з південних морів, які принесуть короткочасні дощі.