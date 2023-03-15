Туман та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 16 березня

У четвер, 16 березня, в Україні буде мінлива погода. У деяких областях випаде мокрий сніг.

Попри те, що половина березня вже минула, українці досі не відчули весну. Синоптики попереджають, що у більшості регіонах буде несприятлива погода.

Варте уваги Вище за норму на 5 – 10 градусів: в Україні прогнозують аномальне тепло

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У західній частині України слід очікувати мокрий сніг та подекуди його налипання. Крім того, рясні дощі прогнозують у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

На решті території – без істотних опадів, лише вдень у північних областях невеликий дощ. Жителів західних областей також попереджають про ожеледицю на дорогах. Водночас у більшості південних та центральних областей з'явиться туман.

Вітер пануватиме переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. Середня температура по Україні складатиме вночі 0-5 градусів тепла, вдень – 8-13 градусів тепла. Натомість у північних, західних та Вінницькій областях повітря прогріється до 4-9 градусів тепла.

Прогноз від Наталки Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилась своїм прогнозом на 16 березня. За її словами, у цей день в Україні очікується мінлива погода.

У західних, північних та більшості центральних областей протягом дня передбачається лише 3-8 градусів тепла. На сході України, у південній частині, місцями у центрі ще тепліше – 8-14 градусів тепла.

Діяльність атмосферних фронтів зумовить вологу погоду в усій Україні. Синоптикиня попереджає про невеликі дощі, можливо з мокрим снігом.

Діденко прогнозу нетривалі опади, з перервами та проясненнями.

Погода у містах

Київ – +5...+7

Ужгород – +6...+8

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +5...+7

Рівне – +5...+7

Житомир – +5...+7

Вінниця – +6...+8

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +7...+9

Суми – +7...+9

Полтава – +9...+11

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +10...+12

Харків – +8...+10

Погода в Україні 16 березня / Фото Укргідрометцентр