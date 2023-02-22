Найхолодніша ніч та сонячний день: прогноз погоди в Україні на 23 лютого

У четвер, 23 лютого, погода в Україні буде суха та здебільшого сонячна. Синоптики попереджають про холодні ночі, однак запевняють, що згодом прийде потепління.

У четвер обіцяють мінливу хмарність. Запевняють, що день пройде без опадів.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про південно-східний вітер на Заході, 5-10 метрів за секунду. Пішоходів та водіїв просять бути вкрай обережними, адже на дорогах у північно-східних областях місцями можлива ожеледиця.

Температура у східних та північно-східних областях вночі становитиме 11-16 градусів морозу, вдень – 3-8 градусів морозу.

Водночас у західних, південних областях та в Криму вночі температура опуститься від 0 до 5 градусів морозу, вдень повітря прогріється до 2-7 градусів тепла. На Закарпатті буде тепло – обіцяють до 10 градусів тепла.

На решті території вночі температура становитиме 5-10 градусів морозу, вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом на найближчі дні. За її словами, ночі 23-24 лютого будуть найхолоднішими в Україні. Температура повітря у нічні години опускатиметься на Сході до -15 градусів, у більшості областей – до -11 градусів, на заході та півдні до -5 градусів.

У четвер, 23 лютого, в Україні очікується суха, часто сонячна, погода. Лише на півдні Криму можливі невеликі опади. На щастя, сильного вітру не буде.

Діденко запевняє, що з 25-го лютого в Україні потепліє. Синоптикиня додає, що початок березня обіцяє в Україні помірну, не низьку, температуру повітря з періодичними опадами та часом рвучким вітром.

Погода у містах України

Київ – -1...+1

Ужгород – +7...+9

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +1...+3

Житомир – 0...+2

Вінниця – +1...+3

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – -1...+1

Чернігів – 0...+2

Суми – -5...-3

Полтава – 0...+2

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -4...-2

Луганськ – -8...-6

Харків – -6...-4

Прогноз погоди в Україні на 23 лютого / Фото Укргідрометцентр