Найхолодніша ніч та сонячний день: прогноз погоди в Україні на 23 лютого

22 лютого 2023, 14:29
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Джерело:

Укргідрометцентр

У четвер, 23 лютого, погода в Україні буде суха та здебільшого сонячна. Синоптики попереджають про холодні ночі, однак запевняють, що згодом прийде потепління.

У четвер обіцяють мінливу хмарність. Запевняють, що день пройде без опадів.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про південно-східний вітер на Заході, 5-10 метрів за секунду. Пішоходів та водіїв просять бути вкрай обережними, адже на дорогах у північно-східних областях місцями можлива ожеледиця.

Температура у східних та північно-східних областях вночі становитиме 11-16 градусів морозу, вдень – 3-8 градусів морозу.

Водночас у західних, південних областях та в Криму вночі температура опуститься від 0 до 5 градусів морозу, вдень повітря прогріється до 2-7 градусів тепла. На Закарпатті буде тепло – обіцяють до 10 градусів тепла.

На решті території вночі температура становитиме 5-10 градусів морозу, вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом на найближчі дні. За її словами, ночі 23-24 лютого будуть найхолоднішими в Україні. Температура повітря у нічні години опускатиметься на Сході до -15 градусів, у більшості областей – до -11 градусів, на заході та півдні до -5 градусів.

У четвер, 23 лютого, в Україні очікується суха, часто сонячна, погода. Лише на півдні Криму можливі невеликі опади. На щастя, сильного вітру не буде.

Діденко запевняє, що з 25-го лютого в Україні потепліє. Синоптикиня додає, що початок березня обіцяє в Україні помірну, не низьку, температуру повітря з періодичними опадами та часом рвучким вітром.

Погода у містах України

  • Київ – -1...+1
  • Ужгород – +7...+9
  • Львів – +5...+7
  • Івано-Франківськ – +5...+7
  • Тернопіль – +4...+6
  • Чернівці – +4...+6
  • Хмельницький – +3...+5
  • Луцьк – +3...+5
  • Рівне – +1...+3
  • Житомир – 0...+2
  • Вінниця – +1...+3
  • Одеса – +3...+5
  • Миколаїв – +3...+5
  • Херсон – +3...+5
  • Сімферополь – +4...+6
  • Кропивницький – +1...+3
  • Черкаси – -1...+1
  • Чернігів – 0...+2
  • Суми – -5...-3
  • Полтава – 0...+2
  • Дніпро – -1...+1
  • Запоріжжя – 0...+2
  • Донецьк – -4...-2
  • Луганськ – -8...-6
  • Харків – -6...-4

Прогноз погоди в Україні на 23 лютого / Фото Укргідрометцентр

Автор: Анна Романюк