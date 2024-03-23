Яка буде погода в останній тиждень березня: чи вдарять ще сильні морози навесні

Наступного тижня очікується зміна синоптичної ситуації. Україну знову накриють опади. Окрім того, можливе похолодання.

Та чи вдарять ще сильні морози, напередодні в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Синоптикиня розповіла, що на початку наступного тижня в Україні ще можуть бути опади. Проте, переважно дощ. Хіба що на високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг. Втім, затоків холоду, які б спонукали до снігу в нашій державі, синоптики вже не очікують.

"Десь 25 числа відбудеться певна зміна синоптичної ситуації. Та на цьому тижні інтенсивність опадів поступово буде спадати, а вихідні в Україні будуть доволі спокійні та весняні", – зазначила спікерка.

Цікаво, що хоча зараз є тенденція до потепління, однак, не можна говорити, що з наступного тижня температура вже буде вищою.

Якщо у понеділок зміниться синоптична ситуація, то може бути більше хмар і, відповідно, опадів. Тому, можливо, у денні години навіть дещо менше буде прогріватися повітря. Але сподіваємося, що вже таких затоків холоду не буде, принаймні в найближчій синоптичній перспективі. Ну і, звичайно, відповідно до кліматичних умов,

– сказала Наталія Птуха.

Додала, що вже третя декада березня, тож, якщо і будуть якісь морози чи сильні затоки холоду, – це вже трохи аномально. Великих мінусів вже не повинно бути. Та й за прогнозами, вони наразі не очікуються.