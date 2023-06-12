Поступове потепління, а подекуди дощі: якою буде погода 13 червня

Про те, якою буде погода завтра, 13 червня, розповіли синоптики. За їх прогнозом, буде хмарно з проясненнями у більшості областей країни.

Дивіться також Знову дощовий тиждень: у яких областях капатиме, чи будуть ще затяжні зливи

В Україні, крім Східних та Північно-Східних областей, місцями невеликі короткочасні дощі, грози, на Закарпатті та Прикарпатті, вдень і в Південних областях помірні дощі,

– попередили синоптики.

Вітер Східний, Північно-Східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 9 – 14 градусів тепла, на Півдні країни до 17 градусів тепла; вдень в Західних та Північних областях 15 – 20 градусів тепла, на решті території 21 – 26 градусів.

Детальний прогноз погоди у містах: