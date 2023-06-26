Дощові хмари відступають, але не всюди: прогноз погоди на 27 червня

Погода в Україні у вівторок, 27 червня, принесе дощі та грози у західні, східні та частково північні області держави. Натомість у центральних та південних нарешті можна буде насолоджуватися сонцем, яке іноді ховатиметься за хмари.

При цьому синоптики не обіцяють сильних вітрів. Максимальні пориви сягатимуть до 10 метрів за секунду, що характеризується як свіжий вітер, від якого можуть хитатися великі гілки.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то вона у вівторок у порівнянні з попереднім днем залишиться майже без змін, лише у деяких містах може бути трішки холодніше та трішки тепліше, в межах пари градусів.

Так, на Заході 27 червня українцям варто очікувати за вікном грози та температуру в межах +19…+25. При цьому найхолодніше буде у Хмельницькій області, а найтепліше – у Волинській.

Схожою ситуація буде і на Півночі. Там стовпчики термометрів показуватимуть також температуру в межах від +19 до +25, однак гроз у цьому регіоні буде менше.

А ось на Сході день хоч і також починатиметься з +19, але вище +22 стовпчики термометрів не підійматимуться.

Натомість у центральних та південних областях у вівторок буде сухо. На Півдні ж буде найтепліше у цей день – там українці зможуть насолоджуватися теплими +24…+29.

Температура в обласних центрах України

Київ – +22...+24

Ужгород – +22...+24

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +23...+25

Рівне – +22...+24

Житомир – +23...+25

Вінниця – +23...+25

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +19...+21

Суми – +19...+21

Полтава – +21...+23

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +19...+21

Харків – +20...+22



Прогноз погоди на 27 червня / Карта Укргідрометцентру