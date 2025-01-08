Як довго ще буде тепло у січні

Погода продовжує дивувати аномальним теплом. Сильних морозів цієї зими ще не було. Ба більше, після короткочасних знижень температури до -13 градусів в Україну знову прийшло потепління.

Як довго ще буде аномальне тепло, – повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Аномальне тепло у січні

Кібальчич писав, що потепління пов'язане з активним надходженням теплого та волого повітря середземноморського походження. Температура суттєво зросте. Навіть не виключені рекордні показники максимальної температури в окремих регіонах.

Синоптик прогнозував на середу, 8 січня, вночі +1 – +6 градусів, вдень +3 – +8, центральних і південних областях +9 – +14.

У четвер вночі -2 – +3, вдень +4 – +9. Однак, у центральних, південних і західних регіонах +8 – +13.

У п'ятницю, 10 січня, температура повітря вночі очікується в межах +2 – +7 градусів, вдень +8 – +13, у Криму подекуди +14 – +16.

У суботу на Заході протягом доби -1 – +4 градуси. На решті території України вночі +2 – +7, вдень +6 – +11. У Криму навіть до +12 – +17. Тільки у Карпатах протягом доби -1 – -6 градусів.

У неділю, 12 січня, на Заході та Півночі вночі -4 – +1, вдень -1 – +4 градуси. На решті території нашої держави вночі очікується +2 – +7 градусів, вдень +3 – +8. Однак, у Криму та Приазов'ї подекуди ще до +10 градусів.