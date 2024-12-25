Як довго ще буде тепло в Україні: чи чекати різкого похолодання найближчими днями

Залишилися останні кілька днів грудня. Втім, великих морозів в Україні поки не було. Зараз у багатьох областях температура перевищує кліматичну норму приблизно на 4 – 7 градусів.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дізнайтеся вже зараз Якою буде погода на Новий рік в Україні

Погода в Україні

Наталія Птуха констатувала, зараз в Україні не зовсім зимова погода. Все ж таки залишаються "плюси".

У багатьох областях температурний фон вищий за кліматичну норму десь на 4 – 7 градусів,

– наголосила представниця Укргідрометцентру.

До речі, синоптики прогнозували, що на Різдво в більшості західних областей йтиме невеликий мокрий сніг. На Півдні – переважно дощі. Тим часом на решті території нашої держави без опадів.

Наталія Птуха пояснила, що таку погоду спричиняють атмосферні фронти з півдня. Зараз над Балканами перебуває поле зниженого тиску. Атмосферні фронти дещо впливають переважно на південно-західну частину України. Втім, циклон, що наразі над Грецією, буде просуватися в сторону Туреччини. Через це його влив поступово вже буде слабшати.

"Якихось сильних коливань температури поки що немає. Протягом доби (25 грудня, – 24 Канал) у більшості регіонів вона становитиме від -2 до +3 градусів. Тепліше хіба що на Півдні, Сході та Дніпропетровщині: упродовж доби +2 – +7 градусів. У Криму вдень навіть до +10 градусів", – зазначала синоптикиня.

Наділі вплив цих атмосферних фронтів буде слабшати. Вони відходитимуть, бо посилиться поле підвищеного тиску. Антициклон простягатиметься практично над усією територією Європи. Україна буде під його впливом уже з четверга.

Тож з 26 грудня хіба що в Карпатському регіоні ще невеликий сніг. Невеликий дощ і мокрий сніг можливі подекуди у Криму, на Півдні й у центральних областях. На решті території вже без опадів, до речі, 27 грудня, теж переважатиме така погода.

"Температура в ці дні вночі та в день знову практично однакова, зокрема від -4 до +2 градусів. У південній частині дещо тепліше: 0 – +7 градусів", – зазначила Наталія Птуха.

Додала, вітер буде північно-східного напрямку, 5 – 12 метрів за секунду. На Півдні та Сході подекуди пориви можуть бути 15 – 20 метрів за секунду.

Тільки Карпати залишаються таким осередком зими, холодної погоди. Синоптики прогнозували, що 25 і 26 грудня там йтиме сніг. У п'ятницю – вже без опадів. Найближчими днями 0 – -7 градусів.

Наталія Птуха припустила, можливо, після 27 грудня температура в Україні знизиться, особливо в нічні години. Пояснила, традиційно під час антициклонів, якщо є прояснення, температурний фон може бути нижчим. Втім, морози навіть до -10 градусів ще не очікуються.

"Лише локальне зниження до -6, можливо, -8 градусів. У Карпатах дещо нижче, але так по території України – більше не очікуємо", – наголосила представниця Укргідрометцентру.