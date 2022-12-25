Хмарно та на Заході – неприємний мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 26 грудня

Погода в Україні у понеділок, 26 грудня, буде хмарною та в деяких регіонах падатиме дощ зі снігом. У більшості областей прогнозують плюсові температури.

Різдво за Григоріанським календарем уже позаду та усі українці очікують Нового року. Однак погода на початку тижня не обіцяє бути святковою, – власне, синоптики не прогнозують хуртовини снігу.

Читайте також США накрила жахлива снігова буря: є жертви, понад 1,5 мільйона людей – без світла

Хмарно на Сході, а на Заході – дощитиме

Як зазначають в Укргідрометцентр, вночі у східних областях буде хмарно, а вдень на Заході падатиме дощ та мокрий сніг. На Півдні, Півночі та Центрі – не варто очікувати істотних опадів.

Окрім того, варто зазначити, що вночі та вранці 26 грудня у більшості регіонів місцями буде туман, а на Півночі нашої держави – на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 6-8° тепла,

– пишуть експерти.

Погода в містах України на 26 грудня

Ужгород – +3...+5

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +1...+3

Суми – +1...+3

Полтава – +2...+4

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +1...+3

Харків – +2...+4

Київ – +1...+3

Прогноз погоди на 26 грудня / Карта Укргідрометцентру