Сильний вітер та несподівані заморозки: яким регіонам варто підготуватися до погіршення погоди

1 листопада в Україні оголошено штормове попередження майже по всіх регіонах. За винятком південних областей та Закарпаття.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

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Україну накриє сильний вітер

За прогнозами синоптиків, очікуються сильні пориви північно-західного вітру, які можуть досягати швидкості 15-20 метрів в секунду. На 1 листопада поширюється штормове попередження на більшість регіонів України. Подібна вітряна погода може становити загрозу для населення та об'єктів інфраструктури, тому слід бути обережними.

Зокрема, сьогодні, 31 жовтня на Харківщині вже оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Синоптики нагадують, що з настанням вихідних температура повітря значно знизиться, а вночі можливі перші заморозки. Крім того, у деяких областях можливий мокрий сніг, що може стати додатковим фактором ризику для водіїв на дорогах.

До слова, очікується різке похолодання в Україні з 3 листопада, прогнозують дощі та мокрий сніг. А 4 листопада вночі температура опуститься до нуля або -1 градуса.