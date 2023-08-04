Хвиля спеки загалом по Україні, дощ – лише на Заході: прогноз погоди на 5 серпня

Погода в Україні у суботу, 5 серпня, буде неоднорідною. Оскільки наша держава дуже велика, у різних регіонах відрізнятиметься погода. Проте можна констатувати стовідсотково, що жителям Заходу слід остерігатися опадів, а от мешканцям усіх інших регіонів – спеки.

Слід сказати, що цьогоріч, у принципі, літо досить спекотне – варто бути обережним. Скажімо, уникайте довгого перебування на сонці. Разом з тим чудово, що після сильної жари приходять опади. Однак пощастить 5 серпня відчути післядощову літню свіжість лише українцям у західних областях.

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Погода по регіонах України

Акцентуємо, що на Заході не буде шквальних дощів. Очікується мінлива хмарність з короткочасними опадами. Температура повітря вночі становитиме від 14 до 19 градусів за Цельсієм, а вдень очікується тепло від 28 до 33 градусів.

На території решти країни – зокрема на Сході, Центрі, Півночі та Півдні – погода буде суха та спекотна. Температура вночі буде трохи вищою, аніж на Заході – від 18 до 23 градусів. А от вдень позначки на термометрах піднімуться на рівень від 31 до 36 градусів.

Загалом по всій території нашої держави місцями можливі пориви східного вітру зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду.

Температура в найбільших містах

Київ – +32...+34

Ужгород – +30...+32

Львів – +29...+31

Івано-Франківськ – +29...+31

Тернопіль – +30...+32

Чернівці – +31...+33

Хмельницький – +30...+32

Луцьк – +31...+32

Рівне – +31...+33

Житомир – +32...+34

Вінниця – +32...+34

Одеса – +33...+35

Миколаїв – +34...+36

Херсон – +34...+36

Сімферополь – +33...+35

Кропивницький – +33...+35

Черкаси – +33...+35

Чернігів – +32...+34

Суми – +31...+33

Полтава – +32...+34

Дніпро – +33...+35

Запоріжжя – +34...+36

Донецьк – +31...+33

Луганськ – +31...+33

Харків – +32...+34

Зверніть увагу! У Києві 5 серпня також буде спекотно. Жителям столиці потрібно подбати про наявність при собі головних уборів, протисонцевих окулярів та інших речей, які можуть убезпечити від теплових та сонячних ударів.



Погода по Україні 5 серпня 2023 року / Карта Укргідрометцентру