Спека в Україні: коли та у яких областях буде +32 градуси
В Україну наближається справжня літня спека. В останній день весни та перший день літа температура повітря сягатиме +32 градусів в окремих регіонах.
Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному коментарі 24 Каналу
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Спека в Україні
Наталія Птуха розповіла, що 31 травня у східних областях та у Криму очікується спека до +32 градусів. Така ж температура буде 1 червня й в більшості південних та центральних областей.
Синоптикиня розповіла, що на решті територій 31 травня повітря вдень в середньому прогріватиметься до +21...+26, а 1 червня – до +24...+29 градусів.
Якщо ж говорити про 30 травня, то температура вночі триматиметься в межах +12...+17 градусів. Трохи прохолодніше буде у Карпатах. Там очікується +7...+12 градусів. Вдень же переважно позначки термометра показуватимуть +20...+25 градусів. На Півдні та Сході традиційно +24...+29 градусів.Додамо! В Укргідрометцентрі зазначають, що 30 травня небо над Україною буде хмарним з проясненнями. Західні та центральні регіони місцями охоплять короткочасні дощі, а також грози. Винятком буде південно-східна частина території нашої держави.
Якою буде погода влітку
- Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух розповіла, що влітку 2024 року очікується, що температура повітря Україні буде на 1 – 2 градуси теплішою, ніж зазвичай.
- Найбільш схильними до аномальної спекотної погоди будуть західні, південні та південно-східні області країни. Водночас Балабух каже, що суттєві та тривалі зниження температури повітря малоймовірні. Найвища температура повітря очікується в липні й першій половині серпня, особливо на Півдні та Південному Сході.
- Місячна кількість опадів очікується в межах 49 – 90 міліметрів, у Карпатах та подекуди на Прикарпатті 117 – 171 міліметра. Тобто – в межах норми.
- Додамо, що Укргідрометцентрі очікують, що середня місячна температура у червні очікується в межах +19...+23 градусів, у гірських районах +16...+19 градусів. Абсолютний максимум буде на рівні 32 – 38,5 градусів. Втім, в Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях місцями 39 – 39,8.