Сильні зливи, грози, град і шквали: в яких областях вируватиме негода найближчими днями

В останні вихідні липня частину областей України накриють дощі та грози. Подекуди очікуються сильні зливи, шквали та град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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В яких областях будуть дощі, грози і град на вихідних?

На Заході та Півночі атмосферні фронти й циклонічна діяльність спричинять грозові дощі. Подекуди також буде град і шквали.

Так, у суботу, 26 липня, протягом доби в західних областях місцями короткочасні грозові дощі, удень на Буковині та Прикарпатті подекуди можливий град і шквали до 20 метрів на секунду.

У північних регіонах Кібальчич прогнозує невеликі короткочасні дощі, можливі грози. До речі, на Сході переважно без опадів, однак у Харківській області подекуди пройдуть короткочасні дощі та грози.

У неділю, 27 липня, на Заході погода буде нестійкою. Пройдуть грозові дощі. Удень подекуди сильні зливи, град і шквали, 17 – метри на секунду.

Тим часом у центральних областях уночі без істотних опадів, удень і ввечері на Черкащині та Кіровоградщині грозові зливи, також можливий град і шквали.