Сильні дощі, грози, шквали й навіть град: коли й у яких областях вируватиме негода

У частині областей України оголосили штормове попередження. Очікуються значні дощі, грози, шквали й навіть град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Негода в Україні

Синоптики знову попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Так, удень 3 червня в західних, північних і Вінницькій областях очікуються грози, в окремих районах також град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. На Волині, Рівненщині, Вінниччині й Житомирщині значні дощі. Це I рівень небезпечності, жовтий.

У Києві грози, по області в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.

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Негода в Україні 3 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Погода на три доби

До слова, 3 червня вночі +13 – +18 градусів. Удень +24 – +29, на Півдні та Сході навіть до +32 градусів. Найпрохолодніше на Заході, зокрема, +19 – +24 градуси.

У середу, 4 червня, уночі в північних, північно-східних і в Черкаській областях, удень на Сході й Південному Сході короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.

У західних і північних областях вночі +11 – +16, удень +21 – +26 градусів. Тим часом на решті території України вночі +13 – +18 градусів, удень +24 – +29, але на Півдні до +32 градусів.

У четвер, 5 червня, переважно без опадів. Тільки вдень на крайньому Заході подекуди очікується невеликий короткочасний дощ.

Уночі +11 – +17 градусів, удень +24 – +29 градусів, на Півдні й Південному Заході до +32 градусів.

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Зверніть увагу! В Укргідрометцентрі зазначали, що в червні стають активнішими грозові процеси, частіше спостерігаються град, шквали.