День пройде майже без дощів: прогноз погоди на 8 серпня

7 серпня 2024, 19:25
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Джерело:

Укргідрометцентр

У четвер, 8 серпня, в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. В більшості областей погода буде без опадів, лише місцями можливі дощі та грози.

За прогнозами, температура повітря дещо підвищиться у більшості областей у порівнянні з минулими днями. Однак на повернення аномальної спеки поки що чекати не варто.

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Якою буде погода в Україні 8 серпня

За даними Укргідрометцентру в Україні завтра, 8 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Погода буде без опадів, лише на північному сході країни місцями може бути короткочасний дощ та гроза.

Вітер очікується переважно північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 13 – 18, вдень 22 – 27, на півдні країни вночі 17 – 22, вдень 26 – 31; в Карпатах вночі 8 – 13, вдень 19 – 24,
– розповіли синоптики.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +25...+27
  • Ужгород +26...+28
  • Львів +24...+26
  • Івано-Франківськ +24...+26
  • Тернопіль +24...+26
  • Чернівці +26...+28
  • Хмельницький +24...+26
  • Луцьк +24...+26
  • Рівне +24...+26
  • Житомир +24...+26
  • Вінниця +25...+27
  • Одеса +27..+29
  • Миколаїв +29...+31
  • Херсон +28..+30
  • Сімферополь +28..+30
  • Кропивницький +27...+29
  • Черкаси +26...+28
  • Чернігів +24...+26
  • Суми +23...+25
  • Полтава +24...+26
  • Дніпро +24...+26
  • Запоріжжя +28...+30
  • Донецьк +26...+28
  • Луганськ +24...+26
  • Харків +24...+26

Прогноз погоди на 8 серпня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Поліна Буянова