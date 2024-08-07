День пройде майже без дощів: прогноз погоди на 8 серпня

У четвер, 8 серпня, в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. В більшості областей погода буде без опадів, лише місцями можливі дощі та грози.

За прогнозами, температура повітря дещо підвищиться у більшості областей у порівнянні з минулими днями. Однак на повернення аномальної спеки поки що чекати не варто.

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Якою буде погода в Україні 8 серпня

За даними Укргідрометцентру в Україні завтра, 8 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Погода буде без опадів, лише на північному сході країни місцями може бути короткочасний дощ та гроза.

Вітер очікується переважно північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 13 – 18, вдень 22 – 27, на півдні країни вночі 17 – 22, вдень 26 – 31; в Карпатах вночі 8 – 13, вдень 19 – 24,

– розповіли синоптики.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +25...+27

Ужгород +26...+28

Львів +24...+26

Івано-Франківськ +24...+26

Тернопіль +24...+26

Чернівці +26...+28

Хмельницький +24...+26

Луцьк +24...+26

Рівне +24...+26

Житомир +24...+26

Вінниця +25...+27

Одеса +27..+29

Миколаїв +29...+31

Херсон +28..+30

Сімферополь +28..+30

Кропивницький +27...+29

Черкаси +26...+28

Чернігів +24...+26

Суми +23...+25

Полтава +24...+26

Дніпро +24...+26

Запоріжжя +28...+30

Донецьк +26...+28

Луганськ +24...+26

Харків +24...+26

Прогноз погоди на 8 серпня / Карта Укргідрометцентру