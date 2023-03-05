+8 градусів: де вночі прогнозують найвищу температуру найближчими днями

Наступного тижня в Україні продовжаться температурні гойдалки. Нічні морози ще надокучатимуть. Втім, у деяких областях у темну пору доби 9 березня стовпчики термометра сягнуть +7...+8 градусів.

Де ж саме в Україні вночі прогнозують таку температуру, читайте далі.

Дивіться також Морозів вже не буде: коли в Україні стабільно потепліє і де прогнозують +20 градусів

У якій області наступного тижня вночі прогнозують +8 градусів

Щонайменше до четверге температура повітря в Україні коливатиметься. У перші дні нового тижня вночі майже у всіх областях прогнозують -2...-4 градуси. Трохи тепліше лише на Півдні. Зокрема, на Одещині -1...+1 градус, тим часом у Криму вже 0...+2.

Втім, це далеко не найвищі показники. У четвер, 9 березня, у південних областях до +7. Втім, на Сході вночі ще більше. За попереднім прогнозом, на Луганщині +6...+8 градусів, тим часом на Донеччині +5...+7.

Читайте також Пориви вітру та незначні опади: прогноз погоди в Україні на 5 березня

Прогноз погоди на 9 березня / Прогноз погоди від Укргідрометцентру