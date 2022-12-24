До дощу додасться штормовий вітер: прогноз погоди в Україні на 25 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 25 грудня, буде мокрою. У більшості міст синоптики обіцяють дощі, а в Карпатах – штормовий вітер.
Яка буде погода в Україні на Різдво
На Різдво дощ з мокрим снігом можливий у Карпатах та на Півночі. То ж ситуація на дорогах буде складною.
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Вітер по Україні рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Водночас у Карпатах можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду.
Тріє царі – сніг, дощ та тепла погода – прийдуть в Україну на Різдво за григоріанським календарем. Циклон з центром над Кримом та західні атмосферні фронти зумовлять вологу погоду в більшості областей,
– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Вона додала, що на Сході дощу не буде, а на Заході він вщухне у другій половині дня. Температура повітря коливатиметься від +1...+3 градусів в Центрі до +4...+6 градусів на Заході.
Погода в містах України на 25 грудня
Ужгород – +5...+7
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +4...+6
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +1...+3
Рівне – +1...+3
Житомир – +1...+3
Вінниця – +2...+4
Одеса – +2...+4
Миколаїв – +4...+6
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +2...+4
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – +1...+3