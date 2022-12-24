До дощу додасться штормовий вітер: прогноз погоди в Україні на 25 грудня

Погода в Україні у неділю, 25 грудня, буде мокрою. У більшості міст синоптики обіцяють дощі, а в Карпатах – штормовий вітер.

Яка буде погода в Україні на Різдво

На Різдво дощ з мокрим снігом можливий у Карпатах та на Півночі. То ж ситуація на дорогах буде складною.

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Вітер по Україні рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Водночас у Карпатах можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду.

Тріє царі – сніг, дощ та тепла погода – прийдуть в Україну на Різдво за григоріанським календарем. Циклон з центром над Кримом та західні атмосферні фронти зумовлять вологу погоду в більшості областей,

– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Вона додала, що на Сході дощу не буде, а на Заході він вщухне у другій половині дня. Температура повітря коливатиметься від +1...+3 градусів в Центрі до +4...+6 градусів на Заході.

Погода в містах України на 25 грудня

Ужгород – +5...+7

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +1...+3

Рівне – +1...+3

Житомир – +1...+3

Вінниця – +2...+4

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – +1...+3



Прогноз погоди на 25 грудня / Карта Укргідрометцентру