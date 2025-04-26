Коли буде найпрохолодніша ніч: синоптикиня назвала дату

Уже незабаром в Україні знову вдарять заморозки. Очікується, що вони будуть кілька ночей поспіль.

Про це повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу.

Зверніть увагу Похолодання в Україні: чи буде знову йти сніг

Заморозки в Україні

Синоптикиня розповідала, що заморозки знову очікуються вночі неділі, 27 квітня, у західних і північних областях, а в ніч на понеділок у більшості областей на поверхні ґрунту.

Оскільки ніч на понеділок (28 квітня – 24 Канал) очікується найпрохолоднішою, то у північних, центральних і східних областях заморозки ймовірні також у повітрі, але інтенсивність їх 0 – -3 градуси,

– наголосила Наталія Птуха.

За прогнозом Укргідрометцентру, уночі 27 квітня в Україні, крім Криму та Приазов'я, на поверхні ґрунту заморозки 0 – -5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий), у більшості західних і північних областях і в повітрі заморозки 0 – -3 градуси (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Уночі 28 та 29 квітня в Україні заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів (І рівень небезпечності, жовтий), уночі 28 квітня у північних, східних і центральних областях заморозки в повітрі 0 – -3 (II рівень небезпечності, помаранчевий).