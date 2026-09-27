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24 Канал Новини України Європу накрив "тепловий купол", але не Україну: якою буде погода до кінця вересня
27 вересня, 08:00
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Європу накрив "тепловий купол", але не Україну: якою буде погода до кінця вересня

Дарія Черниш

Україна перебуває під впливом ексскандинавського повітря, що спричинило температурний контраст із Південною Європою. До 30 вересня розлогий східний антициклон забезпечить суху сонячну погоду з денним теплом до 20 градусів.

Як повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, наразі в атмосфері формується блокуючий антициклон, який визначатиме синоптичні умови до кінця місяця.

Прогноз погоди до кінця вересня

На відміну від Іспанії, де днями зафіксували сильну спеку на рівні +35...+37 градусів, українські регіони перебувають у прохолоднішій повітряній масі.

За словами синоптика, у період із 26 по 30 вересня розлогий східний антициклон стабілізує погоду, тому суттєвих опадів в Україні не очікується. Вітер поступово стихатиме, а сонця побільшає.

У нічні години температура повітря становитиме +5...+10 градусів. Удень очікується комфортне осіннє тепло в межах +15...+20 градусів.

Чого чекати від погоди на початку жовтня

За попередніми прогностичними розрахунками, жовтень цьогоріч розпочнеться зі спокійної, сонячної та теплої погоди. Водночас Постригань нагадав, що за кліматичною нормою заморозки в першій половині жовтня є звичайним явищем.

Нагадаємо, середня температура наступного місяця становитиме +6...+12 градусів. Місячна кількість опадів, за прогнозом синоптиків, очікується в межах 31 – 77 міліметрів, а в Карпатах – від 51 до 101 міліметра. Такі значення становлять від 80 до 120 відсотків від кліматичної норми.

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