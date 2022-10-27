На Україну чекають німецькі зими: синоптик розповів про зміни клімату

В Україні останніми роками спостерігають тенденцію до скорочення осені й весни. За словами синоптика, на українців чекає й перехід на європейський клімат зими.

Сніжних зим в Україні вже немає. Про це заявив керівник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

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Тривалих снігових періодів українцям чекати не варто

Осіння та весняна погода тривають в Україні в середньому по місяцю. Це пов'язано зі змінами клімату.

Ми переходимо на європейський клімат зими, яка завжди була на території Німеччини, Східної Європи. Там завжди: якщо випадає сніг, то полежить день – другий, а потім перетворюється на якусь кашу і тане,

– розповів Білик.

У середньому температура повітря у таку зиму коливається у межах -5...+5 градусів.

Додамо, що непокоїтися через абсолютне зникнення зими не варто. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда запевнив, що зима в Україні буде завжди. Просто снігу й морозів може бути менше у порівнянні з попередніми роками.

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Яка буде погода зимою

За даним Кульбіди, максимальні морози, які можливі цієї зими, це -25 градусів. Таку температуру повітря можуть показати стовпчики термометрів у східних областях. Однак морози будуть короткотривалими. Загалом зиму обіцяють теплішою, адже таку тенденцію спостерігають вже багато років.