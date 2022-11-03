Зима прийде за розкладом: у грудні в Україні обіцяють багато снігу

Цьогорічна зима в Україні не забариться. Вона прийде згідно з графіком – 1 грудня. Погода одразу зміниться з осінньої й дощової та зимову й сніжну.

Яким буде початок зими в Україні

З початку грудня й навіть в останні дні листопада температура повітря в Україні опуститься нижче 0 градусів. У перший тиждень зими вона коливатиметься у межах -4...-1 градусів вдень.

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Уночі стовпчики термометрів опустяться ще нижче – до -8...-6 градусів.

1 грудня сніг обіцяють у західних областях. На решті території України сніжити почне з другого тижня грудня. До речі, снігу буде багато. Оскільки повітря буде морозним, то на поверхні виникне сніговий покрив.

З 7 грудня в Україні вдарять сильні нічні морози. Синоптики попередили про -21 градус в деяких регіонах. Вдень у східних областях обіцяють до -12 градусів, а на Заході й Півдні – до -8 градусів.

То ж перший місяць зими в Україні буде дійсно казковий – зі снігом, морозом, а періодично навіть з зимовим сонцем.

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Раніше Укргідрометцентр заспокоїв українців щодо лютих морозів

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що сильних морозів цієї зими боятися не варто. Вони, ясна річ, будуть – подекуди навіть до -25 градусів – але триватимуть всього лиш кілька днів. Загалом погода буде теплішою, аніж у попередні роки.