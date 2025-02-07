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24 Канал Новини України Погода в Україні різко зміниться: що чекати – потепління чи похолодання
7 лютого, 08:00
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Погода в Україні різко зміниться: що чекати – потепління чи похолодання

Дмитро Усик
Основні тези
  • Протягом тижня в Україні очікується зниження температури, а снігопади поступово припиняться, встановиться мороз.
  • Вночі температура в Україні коливатиметься від -1 до -7 градусів, вдень від -3 до +3 градусів, у Карпатах вночі -5 до -11 градусів, вдень 0 до -5 градусів.

Протягом найближчого тижня українцям варто готуватися до суттєвої зміни погоди. Снігопади припиняться, натомість вночі встановиться справжній зимовий мороз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю синоптикині Українського гідрометцентру Наталії Птухи виданню OBOZ.UA.

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Погода посеред тижня різко зміниться

Так, цього тижня температура по всій території України дещо знизиться і трохи сніжитиме. Якщо на початку тижня погоду в Україні визначало холодне повітря арктичного походження, то напередодні вихідних циклон відступить. 

"Висотний циклон" покине Україну вже у п'ятницю, 7 лютого – переважатиме поле підвищеного тиску.

Воно посилиться, і погода буде вже без опадів. На дорогах України подекуди зберігається ожеледиця, вітер переважно північно-західного напрямку,
– уточнила Наталія Птуха.

Вночі стовпчик термометра опускатиметься до відмітки -1… -7 градусів, удень коливатиметься у межах 0 – від -3 до +3 градусів. Проте на Закарпатті може бути навіть до +5 градусів. Щодо Карпат, то там традиційно найхолодніше – вночі там прогнозується  -5... -11 градусів, а вдень 0... -5 градусів.

За словами синоптикині, зараз у Карпатах є сніг, і сніговий покрив триматиметься й надалі через мінусові температури. На решті території країни великого снігу не очікується. Може бути 1 – 3 сантиметри снігу, проте з прогалинами, нерівномірно.