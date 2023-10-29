В Україні знову пригріє: +20 буде в більшості областей
У суботу Україну накрив сильний вітер. Окрім того, у частині областей йшли дощі. Втім, наприкінці жовтня ще пригріє.
Так, у багатьох областях температура, ймовірно, перевищить +20 градусів. Коли і де найбільше пригріє, розповідає 24 Канал.
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Наприкінці жовтня знову потеплішає
За орієнтовними прогнозами, потепління очікується в Україні вже в останні дні цього місяця.
30 жовтня 15 – 20 градусів, у південній частині та на Прикарпатті 19 – 24,
– зазначили синоптики.
Зауважимо, що згідно з картами Укргідрометцентру 31 жовтня в більшості областей стовпчики термометрів можуть перевищити +20 градусів. Зокрема:
- на Заході вночі 9 – 12, вдень 19 – 21 градус тепла;
- на Півдні 11 – 14 та 20 – 23 відповідно;
- у центральній частині вночі 10 – 12, вдень 19 – 21;
- на Півночі 8 – 11 та 18 – 20 відповідно;
- на Сході вночі 7 – 11, вдень 17 – 19 градусів.
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