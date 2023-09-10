Спека ще буде: де у вересні знову пригріє до +30 градусів

Ночі в Україні вже стали відчутно прохолоднішими. Ба більше, у частині областей вже очікуються перші заморозки. Втім, синоптики дають надію, що тепло ще буде.

Так, найближчими днями у частині регіонів стовпчики термометрів сягнуть майже літньої спеки. Подекуди буде +30, передає 24 Канал.

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Яка буде погода найближчими днями

В Укргідрометцентрі спрогнозували, яка буде погода 10 – 11 вересня. Зокрема, писали, що вночі очікується +5...+10 градусів. На узбережжі морів та в західних областях +11...+16. Вдень здебільшого 20 – 25 градусів тепла.

На Заході країни +23...+28, на Закарпатті до +30,

– зазначили синоптики.

Зауважимо, що за орієнтовними прогнозами на картах на сайті Укргідрометцентру, тепла погода буде щонайменше до 13 вересня. Зокрема, у вівторок і середу в більшості регіонів +27, а подекуди +29 градусів.

Втім, на Сході відчутно прохолодніше. Зокрема, на Луганщині вдень лише +20...+22 градуси.

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Орієнтовний прогноз погоди на 13 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру