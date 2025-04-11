Чи будуть заморозки і сніг на Вербну неділю

Незабаром християни західного та східного обряду відзначатимуть Вербну неділю. Синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні 13 квітня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на Вербну неділю

У суботу на Південному Сході, вночі й на Заході пройде невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, Карпатах вночі помірний сніг. Утім, на решті території вже без опадів.

За прогнозом синоптиків, уночі в більшості західних областей і на Південному Сході +1 – +3 градуси. На решті території ще залишаються заморозки в повітрі 0 – -5 градусів. Удень в Україні +7 – +12.

У наступні дві доби опадів переважно не буде. Однак, на Вербну неділю, 13 квітня, на Південному Сході очікуються невеликі дощі, уночі ще з мокрим снігом. Удень 14 квітня на Заході невеликий дощ.

Температура вночі +1 – +6 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси. Втім, удень вже очікується підвищення температури до +10 – +17 градусів.

Вітер змінних напрямків, 3 – 10 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на Вербну неділю, 13 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

Потепління в Україні

Напередодні синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що у суботу на Заході вже буде вища температура повітря. У неділю більша частина території України відчує, що весняна погода повертається.

Також на вихідних поступово будуть припинятися опади через підвищення атмосферного фронту. дещо підвищиться атмосферний тиск.

"Наступний тиждень уже обіцяє бути з весняними, досить-таки класичними, комфортними температурами. У більшості регіонів це від +13 до +17 градусів уже може прогрітися приземний шар повітря, починаючи вже з вівторка", – зауважила представниця Укргідрометцентру.

До речі, в інтерв'ю 24 Каналу Наталія Птуха розповідала, очікується, що все ж таки температура повітря у травні загалом буде дещо вищою за кліматичну норму. Утім, все залежить від погоди у другій половині місяця.