Осінь почнеться зі спеки: яка буде погода в перший день вересня

Останні дні літа в Україні будуть теплими, а подекуди й спекотними. Переважно без опадів. Цікаво, що осінь також почнеться зі спеки.

Якої погоди чекати 1 вересня, розповів синоптик Ігор Кібальчич. Чи будуть дощі та грози, передає 24 Канал.

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Погода на початок осені

За прогнозом Кібальчича, в останній тиждень серпня в Україні будуть вітри східної чверті, які принесуть сухе та спекотне повітря із центральних районів Азії.

Водночас над окупованим Кримом очікується розвиток циклонічної діяльності, завдяки чому пройдуть значні опади, а також відчутно знизиться температура. У решті регіонів дощі малоймовірні.

У суботу, 31 серпня, в Україні утримається спекотна та суха погода в більшості областей. Тільки у Криму невеликі дощі й прохолода. Вночі +19 – +24 градуси, вдень +30 – +35, на півострові +25 – +30.

1 вересня по всій території країни дощів не передбачається. Вітер східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +19 – +24 градуси, вдень +30 – +35 градусів,

– зазначив синоптик.

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Осінь в Україні почнеться зі спеки / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал