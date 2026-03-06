Де буде справжня весняна погода, а в яких областях затримаються морози до -6 на вихідних

В Україні на вихідних пануватиме весняна погода без опадів. Синоптичну ситуацію визначатиме малорухливий циклон, який принесе сухе повітря, малу хмарність та слабкий вітер. Температура буде вищою за норму.

Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog на 7 та 8 березня.

Якою буде погода на вихідних?

Субота, 7 березня

У західних областях у нічні та ранкові години можливе виникнення туманів. Температура повітря у нічний час коливатиметься в межах -3…+2 градусів, протягом дня показники становитимуть +8…+13 градусів.

У північних областях очікується мінлива хмарність, проте опадів не передбачають. Температура повітря вночі буде в діапазоні -4…+1 градусів, у денний час стовпчики термометрів показуватимуть +3…+8 градусів.

У центральних областях погода також здебільшого буде спокійною та стійкою. У нічні години температура повітря становитиме -4…+1 градусів, впродовж дня синоптик прогнозує підвищення в межах +3…+8 градусів.

У південних областях та в Криму також буде суха погода, проте уночі та вранці можливий туман. Температура повітря вночі буде -3…+2 градусів, у денний час показники коливатимуться в межах +5…+10 градусів.

У східних областях погода здебільшого буде мінливо хмарною, але опадів не прогнозують. У нічний час температура повітря становитиме -1...-6 градусів, проте вдень буде підвищення до +1...+6 градусів.

Неділя, 8 березня

У західних регіонах утримається суха погода без опадів, вночі та вранці ще можливий нічний туман. Температура повітря вночі становитиме -2...+3 градусів, у денний час синоптик прогнозує +8...+13 градусів.

У північних регіонах прогнозують малохмарну та суху погоду, там теж можливий слабкий туман. Уночі температура повітря коливатиметься в межах -4...+1 градусів, у денні години пригріє до +3...+8 градусів.

У центральних регіонах очікується мінлива хмарність, опадів не буде, проте там теж можливий слабкий туман. Температура повітря протягом ночі становитиме -4...+1 градусів, а вдень прогнозують +5...+10 градусів.

У південних регіонах та у Криму також буде погода без опадів зі слабким туманом. Температура повітря вночі буде в межах -2…+3 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +7…+12 градусів.

У східних регіонах погода також не супроводжуватиметься опадами. Температура повітря в нічний час становитиме в діапазоні 0...-5 градусів, проте в денні години будуть підвищення до +4...+9 градусів.

