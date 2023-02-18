З аномаліями і вищою температурою: яку погоду прогнозують на весну 2023

Лютий вже плавно добігає свого кінця, а на обрії видніється березень. Синоптики дають надію, що весна 2023-го в Україні буде теплою.

Навесні не обійдеться без аномалій. Про це розповіла завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

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Середня за сезон температура повітря може бути вищою за норму на 1 – 2 градуси. Такі ж аномалії очікуються і для середньої за місяць температури повітря,

– зазначила кліматолог.

За словами Балабух, така температура повітря у лютому та березні свідчить про ранній розвиток весняних процесів.

Втім, стратосферне потепління, яке зараз почало розвиватися, може посилити меридіональну циркуляцію атмосфери. Воно сприятиме затокам арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни.