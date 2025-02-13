Якою буде погода навесні 2025: прогноз на березень, квітень і травень

Очікується, що весна в Україні буде теплою та посушливою. На Півночі за сезон може випасти майже на третину менше опадів за кліматичну норму.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віри Балабух у "Дзеркалі тижня".

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Погода на весну 2025 в Україні

Метеорологиня зауважила, за даними ECMWF, очікується, що лютий і весняні місяці в Україні можуть бути на 1 – 2 градуси теплішими за кліматичну норму. Розрахунки NOAA дають ще більші аномалії, особливо лютому.

Тож в останній місяць зими, як і в січні, з великою ймовірністю на значній території нашої держави буде переважати плюсова температура повітря за добу. Тільки в Карпатах і на Сході може бути мінусовою. Середня за місяць температура коливатиметься від +1 – +2 градусів на Півдні до -1 – -2 градусів на Сході.

Водночас експертка зауважила, як показують дослідження, попри істотне підвищення температури повітря протягом весняного сезону, повторюваність сильних різких похолодань на Поліссі й у лісостеповій зоні України збільшується.

За словами метеорологині, такі зміни можуть бути вкрай небезпечними для сільського господарства. Адже мінімальна температура повітря за такого вторгнення холоду може опускатися нижче за 0 градусів, і заморозки, що виникатимуть, можуть завдати значної шкоди сільськогосподарським культурам, які цього року значно раніше починають вегетацію. До речі, найбільша ймовірність таких процесів у березні та квітні.

Очікуємо в березні середню за місяць температуру від +5 – +7 на півдні Одеської області та Закарпатті й до +3 – +4 градусів на Сході України. У квітні середня температура повітря за місяць буде вищою за +10 градусів,

– зазначила Віра Балабух.

Додала, отже, у природі буде відбуватися активна вегетація. Середня місячна температура повітря коливатиметься від +12 на Півдні й до +11 на Сході й Півночі.

У травні середня температура за місяць становитиме +15: від +19 на Півдні й Закарпатті до +17 на Півночі та Сході,

– писала метеорологиня.

Також експертка наголосила, весна очікується не лише теплою, а й посушливою, особливо у північних областях. Там за сезон може випасти майже на третину менше опадів, ніж кліматична норма.

"Їхня кількість може сягати 100 міліметрів за сезон, тобто 100 літрів на квадратний метр, що зазвичай характерно для південного степу України. Найбільший дефіцит опадів очікується у березні та травні", – зазначила Балабух.