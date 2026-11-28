В Україні у вихідні, 28 та 29 листопада, очікується різке похолодання під впливом скандинавського антициклону. Повітряна маса арктичного походження спричинить нічні морози до -16 градусів і штормовий вітер.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича на метеорологічному ресурсі Meteoprog, більшість областей утримається без істотних опадів, проте денна температура майже скрізь опуститься нижче нуля.

Сніг на заході та штормовий вітер на півдні у суботу

У суботу, 28 листопада, опади очікуються лише в окремих частинах країни. У західних областях уночі місцями пройде сніг, який удень затримається тільки на Прикарпатті та в Карпатах, де водіїв застерігають через ожеледицю на дорогах.

Температура там уночі становитиме від -3 до -8 градусів, удень коливатиметься від -4 до +1 градуса, а на Закарпатті досягне +5 градусів.

На півдні Одеської області та в Криму малорухомий атмосферний фронт зумовить дощі з мокрим снігом.

Ситуацію ускладнить сильний північно-східний вітер зі швидкістю 9 – 14 метрів за секунду та денними поривами до 15 – 20 метрів за секунду. В інших південних областях буде сухо, термометри вночі покажуть від -1 до +4 градусів, а вдень від 0 до +5 градусів.

У північних, центральних та східних регіонах субота мине без опадів за мінливої хмарності. Нічна температура знизиться до -2...-9 градусів, а вдень триматиметься переважно в межах від -5 до +3 градусів при помірному вітрі.

Посилення морозів та малохмарне небо в неділю

У неділю, 29 листопада, антициклон забезпечить переважно ясну та малохмарну погоду без опадів у всіх областях України. Водночас по всій території очікується пік похолодання, викликаний поширенням арктичної повітряної маси.

Найхолодніше буде в Карпатах, на Прикарпатті та Буковині, де стовпчики термометрів уночі опустяться до -11...-16 градусів. На решті території заходу та півночі нічна температура становитиме -5...-11 градусів, а вдень повітря прогріється лише до -1...-7 градусів.

У центральних та східних областях удень термометри покажуть від 0 до -6 градусів. У південних регіонах та в Криму опадів не передбачається, проте утримається вітряна погода з поривами вітру до 15 – 20 метрів за секунду і денною температурою від -2 до +3 градусів.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, синоптики попереджали про перехід погоди до зимового режиму через вторгнення арктичного повітря зі Скандинавії.

Раніше ми також розповідали, що похолодання та перші зимові прояви наприкінці листопада супроводжуються утворенням ожеледиці на автошляхах.