Чи будуть дощі та грози на вихідних

Цього тижня частину областей України накрила негода. Зокрема, вона вирувала у Львові та Києві.

Чи будуть опади на цих вихідних, якої погоди чекати 20 і 21 липня, передає 24 Канал.

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Прогноз погоди на вихідні

Напередодні синоптик Ігор Кібальчич писав, що в суботу, 20 липня, в Україні переважно без опадів. Лише вдень у західній частині подекуди пройдуть дощі з грозами. Вітер буде північний / північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +16 – +21, вдень +29 – +34 градуси, а на півдні ще до +37.

У неділю, 21 липня, на Заході збережеться нестійка погода з локальними дощами. Тим часом на решті території України без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +18 – +23, вдень +33 – +38 градусів.

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До речі, за попереднім прогнозом Ігоря Кібальчича, загалом цього тижня кількість опадів в Україні очікується незначною. Вони випадатимуть вкрай нерівномірно територією нашої держави. А в лісових екосистемах збережеться дуже високий рівень пожежної небезпеки.

Зауважимо, що 19 липня синоптик опублікував новий прогноз. Зокрема, зазначив, що під впливом європейського антициклону "Frederik" в Україну з Північного Заходу почала надходити прохолодніша та більш волога повітряна маса атлантичного походження.

"У зв'язку з цим, починаючи з 19 липня, поступово температура повітря знизиться до більш комфортних літніх показників. Однак, у південно-східній частині країни спекотна погода з максимальними денними показниками до +35 – +37 градусів ще збережеться деякий час", – писав Кібальчич.

Додав, що ймовірність опадів по Україні на найближчі дві доби очікується низькою внаслідок переважання антициклональної циркуляції, а ще відсутності атмосферних фронтів. До речі, у більшості центральних, південних та східних регіонів, як і раніше, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас).