У деяких областях – мокрий сніг і сильний вітер: якою погода буде 18 березня

У вівторок, 18 березня, по всій Україні буде доволі прохолодно. У кількох областях знову випадуть опади у вигляді мокрого снігу.

Останнім часом весна не радує українців погодою. Вона поливає їх дощами і снігом. Не дуже "весняним" буде й вівторок, 18 березня, передає 24 Канал.

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Якою погода буде в Україні 18 березня

Так, в цей день середня температура повітря по Україні становитиме 2 – 4 градуси тепла вдень і 3 – 5 градусів морозу вночі. Над усіма регіонами висітимуть хмаринки, з-за яких час від часу визиратиме сонечко.

Трохи вищими температурні показники будуть у центральних, південних та східних областях. Вдень там можна очікувати від 3 до 7 градусів тепла.

На переважній частині України опадів не прогнозують. Втім, на кілька регіонів знову чекає мокрий сніг. Це Сумщина, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, Крим.

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Зазначимо, що 18 березня в південних, центральних, Сумській та Харківській областях пориви вітру становитимуть 15 – 20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності.

Тим часом зв'язку з снігопадами, на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рівень).

Якою буде погода в найбільших містах

Київ +2…+4;

Ужгород +4…+6;

Львів +2…+4;

Івано-Франківськ +2…+4;

Тернопіль +2…+4;

Чернівці +2…+4;

Хмельницький +2…+4;

Луцьк +2…+4;

Рівне +2…+4;

Житомир +2…+4;

Вінниця +3…+5;

Одеса +5…+7;

Миколаїв +4…+6;

Херсон +4…+6;

Сімферополь +4…+6;

Кропивницький+3…+5;

Черкаси +3…+5;

Чернігів +2…+4;

Суми +2…+4;

Полтава +3…+5;

Дніпро +3…+5;

Запоріжжя +5…+7;

Донецьк +3…+5;

Луганськ +4…+6;

Харків +3…+5;

Прогноз погоди на 18 березня / Скриншот Укрогідрометцентр