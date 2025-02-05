Чи зумовить тепла зима дуже спекотне літо: пояснення метеорологині
- Аномально тепла зима не вказує на майбутнє спекотне літо, адже температурні режими зимових і літніх місяців формуються під впливом різних процесів.
- Відсутність снігового покриву може вплинути на рівень підземних вод, що може привести до гідрологічної посухи.
Аномальна погода взимку може мати негативні наслідки, зокрема для рослин. Чи одначатиме аномально темла зима жарке літо.
Якою погода буде надалі в інтерв'ю 24 Каналу розповідала Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.
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Чи чекає на нас жарке літо у 2025 році
За словами Віри Балабух, навіть у періоди високих зимових температур можливі похолодання. Вони можуть зашкодити рослинам, які передчасно почали розвиватися.
Крім того, опади за температури близько 0 градусів за Цельсієм сприяють утворенню ожеледиці та налипанню мокрого снігу, що теж може завдати збитків та становить небезпеку.
Відсутність снігового покриву вплине на рівень підземних вод і загалом на запаси води, які стануть значно меншими, що в літній період може привести до гідрологічної посухи, дефіциту води,
– додає Балабух.
Аномально високі температури, що зараз спостерігаються, характерні більше для весняного сезону, а не зимового. Тож тепла зима поступово перейшла у ранню весну.
Проте, за словами Балабух, тепла зима не є показником майбутнього спекотного літа. Температурні режими зимових і літніх місяців формуються під впливом різних процесів, тому прямої залежності між ними немає.