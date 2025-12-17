Укр Рус
17 грудня, 08:00
Чи будуть різкі зміни погоди в Україні найближчим часом

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Суттєвих змін температури та істотних опадів в Україні найближчим часом не прогнозується.
  • Очікується туман у північних, північно-східних та Черкаській областях вранці 17 – 18 грудня.

Значних змін температурних показників в Україні впродовж наступних кількох діб не буде. Істотних опадів також найближчим часом очікувати не варто.

Загалом погода здебільшого буде спокійною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Чи зміниться кардинально погода?

Різких змін синоптики не прогнозують. За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 17-18 грудня у північних, північно-східних та Черкаській областях очікується туман. Він буде і місцями по Україні у п'ятницю, 19 грудня. 

Вітер рухатиметься у змінних напрямках, зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря у нічні години, згідно з прогнозом, буде коливатися у вже звичних межах від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

У денний час стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 7 градусів тепла. Водночас на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни поки буде дещо тепліше, там очікується від 5 до 11 градусів тепла.

Що чекати від погоди?

  • Погода в Україні протягом 17 грудня буде хмарною з проясненнями та загалом спокійною через поле високого атмосферного тиску. Подекуди спостерігатиметься туман, також варто очікувати нічні морози.

  • Загалом погода в Україні протягом тижня з 15 до 21 грудня характеризуватиметься несуттєвими змінами температури та слабким вітром. Подекуди очікуються невеликі опади у вигляді снігу або дощу.

  • Також повідомляли раніше, що температура повітря на різдвяні та новорічні свята дещо знизиться. Утім, показники, які очікуються у цей період, досі будуть вдосталь теплими, як для зимового місяця.