Чи будуть різкі зміни погоди в Україні найближчим часом
- Суттєвих змін температури та істотних опадів в Україні найближчим часом не прогнозується.
- Очікується туман у північних, північно-східних та Черкаській областях вранці 17 – 18 грудня.
Значних змін температурних показників в Україні впродовж наступних кількох діб не буде. Істотних опадів також найближчим часом очікувати не варто.
Загалом погода здебільшого буде спокійною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Чи зміниться кардинально погода?
Різких змін синоптики не прогнозують. За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 17-18 грудня у північних, північно-східних та Черкаській областях очікується туман. Він буде і місцями по Україні у п'ятницю, 19 грудня.
Вітер рухатиметься у змінних напрямках, зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря у нічні години, згідно з прогнозом, буде коливатися у вже звичних межах від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.
У денний час стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 7 градусів тепла. Водночас на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни поки буде дещо тепліше, там очікується від 5 до 11 градусів тепла.
Що чекати від погоди?
Погода в Україні протягом 17 грудня буде хмарною з проясненнями та загалом спокійною через поле високого атмосферного тиску. Подекуди спостерігатиметься туман, також варто очікувати нічні морози.
Загалом погода в Україні протягом тижня з 15 до 21 грудня характеризуватиметься несуттєвими змінами температури та слабким вітром. Подекуди очікуються невеликі опади у вигляді снігу або дощу.
Також повідомляли раніше, що температура повітря на різдвяні та новорічні свята дещо знизиться. Утім, показники, які очікуються у цей період, досі будуть вдосталь теплими, як для зимового місяця.