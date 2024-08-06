У частині областей пройдуть дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 7 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
У середу, 7 серпня, в Україні прогнозують мінливу хмарність. Водночас у частині областей пройдуть дощі та грози.
Тож для мешканців деяких областей радимо запастися парасольками. Зокрема, місцями фіксуватиметься невелике підвищення температурних показників у порівнянні із попередніми днями.
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Якою буде погода в Україні
За даними Укргідрометцентру в Україні завтра, 7 серпня, спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі у більшості північних, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях подекуди будуть короткочасний дощ та грози.
Вдень в Україні, крім заходу, Луганської та Донецької областей, місцями також буде спостерігатися аналогічна ситуація. Водночас вітер прогнозують північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі 13 – 18 градусів, на півдні країни 17 – 22 градуси, вдень у західних, північних та більшості центральних областей 22 – 27 градуси, на решті території 26 – 31 градуси; в Карпатах вночі 8 – 13 градуси, вдень 17 – 22 градуси,
– запевняють синоптики.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +24...+26
- Ужгород +25...+27
- Львів +24...+26
- Івано-Франківськ +23...+25
- Тернопіль +24...+26
- Чернівці +23...+25
- Хмельницький +24...+26
- Луцьк +24...+26
- Рівне +23...+25
- Житомир +23...+25
- Вінниця +23...+25
- Одеса +26..+28
- Миколаїв +28...+30
- Херсон +28..+30
- Сімферополь +28..+30
- Кропивницький +23...+25
- Черкаси +24...+26
- Чернігів +24...+26
- Суми +24...+26
- Полтава +23...+25
- Дніпро +27...+29
- Запоріжжя +26...+28
- Донецьк +27...+29
- Луганськ +25...+27
- Харків +27...+29