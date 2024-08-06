У частині областей пройдуть дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 7 серпня

У середу, 7 серпня, в Україні прогнозують мінливу хмарність. Водночас у частині областей пройдуть дощі та грози.

Тож для мешканців деяких областей радимо запастися парасольками. Зокрема, місцями фіксуватиметься невелике підвищення температурних показників у порівнянні із попередніми днями.

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Якою буде погода в Україні

За даними Укргідрометцентру в Україні завтра, 7 серпня, спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі у більшості північних, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях подекуди будуть короткочасний дощ та грози.

Вдень в Україні, крім заходу, Луганської та Донецької областей, місцями також буде спостерігатися аналогічна ситуація. Водночас вітер прогнозують північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 13 – 18 градусів, на півдні країни 17 – 22 градуси, вдень у західних, північних та більшості центральних областей 22 – 27 градуси, на решті території 26 – 31 градуси; в Карпатах вночі 8 – 13 градуси, вдень 17 – 22 градуси,

– запевняють синоптики.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +25...+27

Львів +24...+26

Івано-Франківськ +23...+25

Тернопіль +24...+26

Чернівці +23...+25

Хмельницький +24...+26

Луцьк +24...+26

Рівне +23...+25

Житомир +23...+25

Вінниця +23...+25

Одеса +26..+28

Миколаїв +28...+30

Херсон +28..+30

Сімферополь +28..+30

Кропивницький +23...+25

Черкаси +24...+26

Чернігів +24...+26

Суми +24...+26

Полтава +23...+25

Дніпро +27...+29

Запоріжжя +26...+28

Донецьк +27...+29

Луганськ +25...+27

Харків +27...+29



Прогноз погоди на 7 серпня / Карта Укргідрометцентру