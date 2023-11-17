Які області України знову накриють дощі, де йтиме сніг

Осінь бере своє. В Україні погіршилася погода. Температура повітря стає дедалі нижчою. Окрім того, знову йдуть дощі, а в частині областей буде сніг.

Якої погоди чекати найближчими днями, де буде дощ в яких регіонах пройде сніг, розповіли в Укргідрометцентрі, передає 24 Канал.

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В яких областях будуть опади

Одягайтеся тепліше; на вулиці буде холодно. Так, за прогнозом синоптиків, 17 – 18 листопада вночі вже від +3 до -2 градусів.

Холодно буде і вдень. Зокрема, лише 0 – 5 градусів. Тепліше тільки на Півдні та Закарпатті. Там ще можливо до +9 градусів.

17 листопада у західних, східних та північно-східних областях невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на Заході країни помірні опади, на решті території без істотних опадів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди на 17 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

Також синоптики додали, що у вихідні в південних і східних областях очікується посилення вітру до 15 – 20 метрів на секунду. 19 листопада у південно-східних регіонах і в Криму подекуди до 25 метрів на секунду.

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Орієнтовний прогноз погоди на 18 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру