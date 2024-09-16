Літо знову нагадає про себе: якою буде погода 17 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
У вівторок, по всій Україні зберігатиметься тепла і суха погода. Синоптики розповіли, де будуть найнижчі показники температури.
На Заході та Півдні України прокотилася хвиля сильних злив і пориви шквального вітру. Чи повториться така ситуація у вівторок 17 вересня, інформує 24 Канал.
Дивіться також Чи буде сильне похолодання вже цього тижня
Хмарно, але тепло
Навдивовижу, 17 вересня мине для всіх регіонів нашої країни без дощів і гроз. На переважній частині території спостерігатиметься мінлива хмарність, а на Миколаївщині, Кіровоградщині, Закарпатті та у Криму – небо буде вкрите хмарами, і де-не-де сонячні промені вибиватимуться з-під них.
Водночас на у північних областях, східних і південних утримуватиметься літня температура – у межах від 23 до 27 градусів тепла. Найспекотніше буде на Сході та в Центрі.
А ось на Заході показники термометра коливатимуться від 18 до 24 градусів тепла.
До слова, вітер ще трохи попускає нам в очі пилу. Адже планує розігнатися на 7 – 12 метрів на секунду.
Зверніть увагу! На Чернігівщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в обласних центрах
- Київ +24 – +26
- Ужгород +18– +20
- Львів +21 – +23
- Івано-Франківськ +18– +20
- Тернопіль +21 – +23
- Чернівці +19 – +21
- Хмельницький +21 – +23
- Луцьк +22 – +24
- Рівне +22 – +24
- Житомир +24 – +26
- Вінниця +23 – +25
- Одеса +23 – +25
- Миколаїв +24 – +26
- Херсон +23 – +25
- Сімферополь +21 – +23
- Кропивницький +25 – +27
- Черкаси +23 – +25
- Чернігів +24 – +26
- Суми +23 – +25
- Полтава +24 – +26
- Дніпро +25 – +27
- Запоріжжя +24 – +26
- Донецьк +25 – +27
- Луганськ +24 – +26
- Харків +24 – +26
Прогноз погоди на 17 вересня / Скриншот Укргідрометцентр