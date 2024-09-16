Літо знову нагадає про себе: якою буде погода 17 вересня

У вівторок, по всій Україні зберігатиметься тепла і суха погода. Синоптики розповіли, де будуть найнижчі показники температури.

На Заході та Півдні України прокотилася хвиля сильних злив і пориви шквального вітру. Чи повториться така ситуація у вівторок 17 вересня, інформує 24 Канал.

Дивіться також Чи буде сильне похолодання вже цього тижня

Хмарно, але тепло

Навдивовижу, 17 вересня мине для всіх регіонів нашої країни без дощів і гроз. На переважній частині території спостерігатиметься мінлива хмарність, а на Миколаївщині, Кіровоградщині, Закарпатті та у Криму – небо буде вкрите хмарами, і де-не-де сонячні промені вибиватимуться з-під них.

Водночас на у північних областях, східних і південних утримуватиметься літня температура – у межах від 23 до 27 градусів тепла. Найспекотніше буде на Сході та в Центрі.

А ось на Заході показники термометра коливатимуться від 18 до 24 градусів тепла.

До слова, вітер ще трохи попускає нам в очі пилу. Адже планує розігнатися на 7 – 12 метрів на секунду.

Зверніть увагу! На Чернігівщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в обласних центрах

Київ +24 – +26

Ужгород +18– +20

Львів +21 – +23

Івано-Франківськ +18– +20

Тернопіль +21 – +23

Чернівці +19 – +21

Хмельницький +21 – +23

Луцьк +22 – +24

Рівне +22 – +24

Житомир +24 – +26

Вінниця +23 – +25

Одеса +23 – +25

Миколаїв +24 – +26

Херсон +23 – +25

Сімферополь +21 – +23

Кропивницький +25 – +27

Черкаси +23 – +25

Чернігів +24 – +26

Суми +23 – +25

Полтава +24 – +26

Дніпро +25 – +27

Запоріжжя +24 – +26

Донецьк +25 – +27

Луганськ +24 – +26

Харків +24 – +26

Прогноз погоди на 17 вересня / Скриншот Укргідрометцентр