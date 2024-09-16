Літо знову нагадає про себе: якою буде погода 17 вересня

16 вересня 2024, 14:27
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Автор: Анастасія Колеснікова

Джерело:

Укргідрометцентр

У вівторок, по всій Україні зберігатиметься тепла і суха погода. Синоптики розповіли, де будуть найнижчі показники температури.

На Заході та Півдні України прокотилася хвиля сильних злив і пориви шквального вітру. Чи повториться така ситуація у вівторок 17 вересня, інформує 24 Канал.

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Хмарно, але тепло

Навдивовижу, 17 вересня мине для всіх регіонів нашої країни без дощів і гроз. На переважній частині території спостерігатиметься мінлива хмарність, а на Миколаївщині, Кіровоградщині, Закарпатті та у Криму – небо буде вкрите хмарами, і де-не-де сонячні промені вибиватимуться з-під них. 

Водночас на у північних областях, східних і південних утримуватиметься літня температура – у межах від 23 до 27 градусів тепла. Найспекотніше буде на Сході та в Центрі.

А ось на Заході показники термометра коливатимуться від 18 до 24 градусів тепла.

До слова, вітер ще трохи попускає нам в очі пилу. Адже планує розігнатися на 7 – 12 метрів на секунду. 

Зверніть увагу! На Чернігівщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в обласних центрах

  • Київ +24 – +26
  • Ужгород +18– +20
  • Львів +21 – +23
  • Івано-Франківськ +18– +20
  • Тернопіль +21 – +23
  • Чернівці +19 – +21
  • Хмельницький +21 – +23
  • Луцьк +22 – +24
  • Рівне +22 – +24
  • Житомир +24 – +26
  • Вінниця +23 – +25
  • Одеса +23 – +25
  • Миколаїв +24 – +26
  • Херсон +23 – +25
  • Сімферополь +21 – +23
  • Кропивницький +25 – +27
  • Черкаси +23 – +25
  • Чернігів +24 – +26
  • Суми +23 – +25
  • Полтава +24 – +26
  • Дніпро +25 – +27
  • Запоріжжя +24 – +26
  • Донецьк +25 – +27
  • Луганськ +24 – +26
  • Харків +24 – +26

Прогноз погоди на 17 вересня / Скриншот Укргідрометцентр